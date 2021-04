Blick ins Homeoffice : So arbeiten Sie in der Pandemie

Aktualisiert am

So arbeiten Sie in der Pandemie

Dem gemütlichen Sofa so nahe: Unsere Leserin hat den Feierabend immer im Blick. Bild: Sandra Meusburger

Ob auf dem Küchenstuhl oder in der Abstellkammer: Arbeiten in der Pandemie sieht selten so aus wie auf gestellten Fotos. Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Bilder zu schicken. Hier sind die besten Motive.