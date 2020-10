Bewerbungen : Ein digitaler Filter gegen Diskriminierung

Betreuungsquote gestiegen : Jedes dritte Kleinkind wird tagsüber nicht zu Hause betreut

In Deutschland gehen immer mehr Kinder unter drei Jahren in die Kita oder werden von einer Tagesmutter betreut. Den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge ist die Quote in Ostdeutschland dabei deutlich höher als im Westen.