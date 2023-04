Manuela Kaczmarek war schon früh klar, dass sie Journalistin werden möchte. Nach dem Abitur studierte sie Media Publishing und machte anschließend ein Volontariat beim „Katholischen Sonntagsblatt“, der Kirchenzeitung der Diözese Rottenburg. „Mir war bei der Studien- und Berufswahl am wichtigsten, dass es mich interessiert und mir Spaß macht“, sagt die inzwischen Siebenundzwanzigjährige. Alena Brennig war es besonders wichtig, dass sie mit ihren Qualifikationen immer gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben würde. Die Fünfundzwanzigjährige ist gelernte Bankkauffrau und arbeitet als Firmenkundenberaterin in einer Volksbank.

Mathematik und Wirtschaft hatten ihr schon in der Schule Spaß gemacht, weshalb sie sich nach ihrem Abitur in diesen Bereichen nach Studiengängen und auch nach Stellenausschreibungen umschaute. So ist sie auf die Idee gekommen, ein duales Studium zu machen. „Ich muss nicht zwingend mein Leben lang denselben Job machen, aber mir war wichtig, dass ich mir Expertise in meinem Studium und Job aneigne, mit der ich immer etwas finden kann“, sagt Brennig.