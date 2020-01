Beruflicher Aufstieg : Was Macht mit uns macht

In den Chefetagen ist die Luft dünn und reicht nur für wenige. Was macht Macht mit einem Menschen? Psychologieprofessor Dacher Keltner forscht dazu in Berkeley. Eines seiner Experimente: Drei zufällig ausgewählte Probanden werden ebenso zufällig in einen „Manager“ und zwei „Mitarbeiter“ eingeteilt. Das Team soll Uni-Richtlinien erstellen. Nach einer Zeit wird ein Teller mit vier Stücken Schokolade gereicht. Wer nimmt das überzählige Stück? Mit einer deutlichen statistischen Signifikanz genehmigt sich das der „Manager“.

Wer bestimmen darf, anderen sagen darf, wo es langgeht, wer Verantwortung übernimmt, der ist nicht mehr derjenige, der er vorher war. Bleibt er moralisch integer, oder wird er gar korrupt? Sicher nicht, wenn er oder sie einen geradlinigen Charakter hat – das liegt doch auf der Hand. So einfach ist die Sache aber nicht. „Natürlich ist es hilfreich, wenn man über eine höhere Selbstreflexion verfügt als andere. Aber ich denke nicht, dass das eine Charakterfrage ist“, sagt Marion Schenk. Die Psychologin ist Geschäftsführerin des „Systemischen Instituts für Führung und Beratung“ in Berlin und wundert sich darüber, dass die Frage, ob und wie Macht jemanden verändert, nicht konsequenter in klassischen Führungskräfteentwicklungsprogrammen thematisiert wird. „Das ist leider ein Tabu, dabei gibt es das Phänomen des Machtmissbrauchs, es wird aber nicht angesprochen, wie man den verhindert.“