Beförderungen und Verdienst : Teurer Karriere-Stopp für Frauen

Wenn jemand befördert wird, komplexere Aufgaben bekommt oder mehr Verantwortung, dann verdient die Person mehr. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Forscher der Universitäten Bonn und Mannheim haben jetzt aber zum ersten Mal mit Daten nachweisen können, dass dieser Zusammenhang wirklich stimmt. Und außerdem, dass er in hohem Maße verantwortlich ist für die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen.

50 Prozent der Verdienststeigerungen während eines Erwerbslebens sind der neuen Studie zufolge allein auf Beförderungen zurückzuführen, die an die Arbeitnehmer höhere Anforderungen stellen. „Wir haben festgestellt, dass die Stellenanforderungen hinsichtlich der Ausführung von beruflichen Tätigkeiten für die bezahlten Löhne und Gehälter auffällig relevant sind“, schreiben die Autoren des Papiers, die VWL-Professoren Christian Bayer und Moritz Kuhn des EPoS Economic Research Centers, einer Kooperation der Universitäten Bonn und Mannheim in einer Pressemitteilung. „Das bedeutet, selbst wenn Arbeitnehmer denselben Beruf mit ähnlichen Aufgaben ausüben, kann sich ihr Verdienst deutlich unterscheiden." Die Ergebnisse zeigten, dass Arbeitnehmer für Tätigkeiten besser bezahlt würden, die komplexere Aufgaben beinhalten, mehr Verantwortung und höhere Autonomie. Als Beispiel nennen die Wissenschaftler zwei Bäcker, einen, der streng nach Rezept backt und einen zweiten, der eigene Rezepte entwickelt und dafür einen höheren Lohn erhält.

Spannend an der EPoS-Forschung ist vor allem das Ergebnis, dass der viel diskutierte Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der so genannte “Gender Pay Gap“ weitgehend auf ein Beförderungsgefälle zurückzuführen ist. Auch unterschiedliche Karrieredynamiken seien dafür verantwortlich: Von einem Alter von etwa 30 Jahren an gerieten Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen beim beruflichen Aufstieg ins Hintertreffen. Während männliche Arbeitnehmer weitere 10 bis 15 Jahre lang auf der Karriereleiter vorankämen, stocke die Karriere von Frauen. In Deutschland reduzierten in der Regel Frauen ihre Arbeitszeit, wenn ein Baby kommt - meistens ausgerechnet zu einem Zeitpunkt der Karriere, zu dem wichtige Beförderungen eigentlich anstehen. Statt dessen gingen viele Frauen in Mutterschaftsurlaub, in Teilzeit oder in Berufe, die sich besser mit der Familie vereinbaren lassen.

„Geringere Investition in die eigene Karriere“

„In unserem Modell der Karriereleiter bedeutet Teilzeit eine geringere Investition in die eigene Karriere“, schreiben die Studienautoren. „Dies führt zu einer dynamisch ansteigenden Karrierelücke und schlägt sich im weiteren Verlauf im Verdienstabstand nieder. Das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle hat seine Wurzeln also früh im Arbeitsleben, wenn noch gar keine Gehaltsunterschiede auftreten.“ Die unterschiedlichen Karrierewege würden einen „langen Schatten“ auf das spätere Berufsleben werfen.

Ferner konnten die EPoS-Ökonomen feststellen, dass die meisten Erwerbstätigen aufsteigen, ohne den Arbeitgeber zu wechseln. Bildung spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil sie zu Beförderungen führt. Die so genannte Bildungsrendite, das heißt der Lohnunterschied zwischen Arbeitnehmern mit und ohne Hochschulabschluss liegt dem Papier zufolge bei 54 Prozent. Das bedeutet aber nicht, dass man automatisch mehr verdient, bloß weil man studiert hat. Aber: Ein Hochschulabschluss führt zu mehr Chancen, Stellen mit anspruchsvolleren Anforderungen zu ergattern.

Für diese Ergebnisse haben die Ökonomen administrative Daten aus den USA und aus Deutschland ausgewertet. Das ist insofern neu, als bisher eine systematische Analyse des Zusammenhangs zwischen Stellenanforderungen und Verdienst nicht möglich war, da die entscheidenden Daten gar nicht vorlagen. Die EPoS-Wirtschaftsforscher haben verschiedene Wellen zur Verdienststrukturerhebung von 2006 bis 2018 für Deutschland untersucht, sowie die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung mit 20.000 Befragten. Für die USA verwendeten die Autoren Daten aus der National Compensation Survey (NCS) des Bureau of Labor Statistics (BLS).