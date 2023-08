Das Ansehen von Unternehmern in der Öffentlichkeit ist in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten regelrecht abgestürzt. Auch Journalisten, Bankangestellte und Studienräte haben stark an Vertrauen verloren. Politiker und Beamte waren indes noch nie sonderlich beliebt. Demgegenüber scheint das Ansehen von Feuerwehrleuten und medi­zi­ni­schem Fachpersonal unerschütterlich. So lassen sich die neuen Ergebnisse einer Forsa-Umfrage für den DBB Beamtenbund zusammenfassen, die jährlich die Wahrnehmung typischer Berufe in der Bevölkerung untersucht.

Während im Jahr 2007, zu Beginn dieser Erhebung, noch 61 Prozent der Befragten Unternehmern ein hohes oder sehr hohes Ansehen zusprachen, waren es in diesem Jahr nur noch 40 Prozent. Zwar pendelt der Wert schon seit ein paar Jahren um diese Größenordnung, aber noch 2017 waren es 55 Prozent. Eine genaue Erklärung der Ursachen liefert die Umfrage nicht, allerdings fällt eines auf: Während dem sinkenden Ansehen von Unternehmern in der Vergangenheit zeitweilig ein wachsendes Zutrauen in staatliches Handeln gegenüberstand, ist es damit nun offenbar auch vorbei. Es deutet sich ein gleichzeitiger Vertrauensverlust von Staat und Wirtschaft an.

Lehrer mit stabil hohem Ansehen

Dieser zeigt sich im Hinblick auf den Staat vor allem in einem anderen Teil der Erhebung. Dort bescheinigten in diesem Jahr nur noch 27 Prozent der Befragten dem Staat, dass er in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen. Das sind 7 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2019. Im Corona-Jahr 2020 hatte dieses Zutrauen sogar kurzfristig einen Sprung nach oben auf 56 Prozent gemacht. Deutlich stärker als noch im vergangenen Jahrzehnt ist zugleich die Ansicht verbreitet, dass der öffentliche Dienst die Steuerzahler zu viel Geld kos­te: 2017 waren 33 Prozent dieser Ansicht, jetzt sind es 44 Prozent.

Betrachtet man die Bediensteten des Staates, dann fällt schon traditionell auf, dass das Ansehen von Beamten im Allgemeinen zwar nicht gut ist, es pendelt seit jeher um 30 Prozent. Wird aber nach dem Ansehen konkreter Berufsgruppen von Beamten gefragt, fallen die Urteile viel günstiger aus. Das gilt insbesondere für Polizisten, die mit 78 Prozent zu den fünf Berufen mit dem höchsten Ansehen zählen. Und ganz Ähnliches gilt – neuerdings – für Soldaten. Auch sie erfreuen sich mit aktuell 60 Prozent eines überdurchschnittlich hohen Ansehens. Zwar waren sie 2007 noch nicht Teil der Erhebung. Aber für die jüngere Vergangenheit zeigt sie einen starken Ansehenszuwachs: von 46 Prozent im Jahr 2020 auf 57 Prozent im Jahr 2022.

Welch unterschiedliche Assoziationen die konkrete Berufsbezeichnung in der Befragung hervorrufen kann, zeigt sich besonders an den Pädagogen: Während „Lehrer“ seit 2007 ein stabil hohes Ansehen mit Werten zwischen 60 und 70 Prozent genießen, ist das Ansehen der „Studienräte“ von 53 auf 40 Prozent abgesackt. Deutliche Ansehenszuwächse gab es dagegen für andere Berufsgruppen im öffentlichen Dienst – allen voran für Müllwerker: Sie standen 2007 mit 63 Prozent auf ähnlichem Niveau wie Unternehmer, haben seither aber einen Anstieg auf 72 Prozent geschafft. Und Klärwerksmitarbeiter kommen auf 65 Prozent.

Den DBB und seine Mitgliedsgewerkschaften dürfte das freuen, weil sie sich seit Jahren bemühen, das Bild vom öffentlichen Dienst und seinen Beschäftigten zu verbessen. Dazu gab es eine Kampagne unter dem Titel „Die Unverzichtbaren“. Für Lokführer ist die Entwicklung allerdings weniger günstig: Sie sind seit 2020 von 62 auf 55 Prozent abgerutscht.