BAG zu Urlaubsanspruch : Neues Urteil sorgt für Katerstimmung in Unternehmen

Neues Urteil sorgt für Katerstimmung in Unternehmen

Das Bundesarbeitsgericht bringt mit einem Urteil zu Urlaubsansprüchen Hektik in die Unternehmen. Doch das ist nicht die einzige Herausforderung. Ein Gastbeitrag.

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, Thüringen Bild: dpa

Im neuen Jahr wird alles besser! Mit dem Blick auf das gerade erst vergangene „Krisenjahr“ 2022 ist diese Hoffnung nur allzu verständlich. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass der Ausspruch „Im neuen Jahr wird alles noch herausfordernder!“ zutreffender sein dürfte – gerade auch in den Personalabteilungen. Als wären die anstehenden Überprüfungen von Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen und ihre mögliche Rückzahlung nicht schon anspruchsvoll genug, wird das Thema Urlaub durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zu einer noch größeren Herausforderung.

Dabei gab es zum Jahreswechsel eigentlich Grund zum Feiern. Am 1. Januar vor 60 Jahren ist das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) in Kraft getreten – bis heute eine der zentralen Säulen des deutschen Urlaubsrechts. Im BUrlG wurde unter anderem geregelt, dass Er­holungsurlaub grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden muss und eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr nur aus dringenden Gründen „statthaft ist“. Nicht genommener Urlaub verjährte auf jeden Fall nach drei Jahren. Es gab also für die Mitnahme von Urlaubsansprüchen eine zeitliche Höchstgrenze.

Rückforderung von Kurzarbeitergeld als Risiko

Nun hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) jedoch entschieden, dass Ur­laubsansprüche von Arbeitnehmern nur noch verjähren, wenn der Arbeitgeber regelmäßig darauf hingewiesen hat. Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen bei der Urlaubsplanung ihrer Mitarbeitenden noch aktiver sein – gerade auch, um sich gegen die finanziellen Risiken des Urlaubs zu schützen.

Ein Unternehmen muss für jeden Urlaubstag, den ein Arbeitnehmer im laufenden Geschäftsjahr nicht nimmt, finanzielle Rückstellungen bilden. Denn wenn dieser Ar­beitnehmer kündigt oder ihm gekündigt wird und er seinen Urlaub nicht mehr nehmen kann, ist der Urlaub finanziell abzugelten. Diese Rückstellungen belasten die Unternehmensbilanz. Es liegt daher auf der Hand, dass Unternehmen jetzt noch größeren Wert darauf legen werden, dass ihre Arbeitnehmer ihre Ur­laubsansprüche nicht unbegrenzt an­sammeln.

Das ist jedoch bei Weitem nicht die einzige Herausforderung. Angesichts der ausbleibenden wirtschaftlichen Er­holung hat das Bundeskabinett die Er­leichterungen beim Kurzarbeitergeld bis Mitte 2023 verlängert. Von diesen Re­geln haben in den vergangenen beiden Jahren bereits zahlreiche Unternehmen profitiert. Nun stehen jedoch die notwendigen Überprüfungen von bewilligtem Kurzarbeitergeld an. Neben dem enormen administrativen Aufwand birgt eine mögliche Rückforderung von Kurzarbeitergeld ein nicht unerhebliches finanzielles Risiko.

Schieflage durch Rückzahlung von Hilfen?

Denn das Kurzarbeitergeld wurde zumeist ohne die üblicherweise im Vorfeld stattfindenden Beratungen der Agentur für Arbeit pauschal bewilligt und von den Unternehmen wurden die erhaltenen Gelder un­mittelbar an die Arbeitnehmer in Kurzarbeit ausgezahlt. Dieses Geld steht den Unternehmen natürlich nicht mehr zur Verfügung und angesichts der Multi-Dauerkrise kommen die Überprüfungen für sie zur denkbar ungünstigsten Zeit.

Aber nicht nur die Kurzarbeit, sondern auch die staatlichen Hilfspakete haben während der Corona-Krise die Insolvenzzahlen auf einem niedrigen Niveau gehalten. Nun steht allerdings – ebenfalls grundsätzlich richtig – bei vielen Unternehmen die Rückzahlung von gewährten Hilfen an. Die Angaben müssen bis spätestens 30. Juni vorliegen. Die wirtschaftliche und fi­nanzielle Erholungsphase lässt jedoch – anders als bei den Überbrückungshilfen gedacht – weiter auf sich warten. Dies kann dazu führen, dass Un­ternehmen, die grundsätzlich gesund oder sanierungsfähig sind, durch die Rückzahlung in eine finanzielle Schieflage geraten.

Die Autoren sind Fachanwälte für Arbeitsrecht bei Schultze & Braun.