So viel verdienen Azubis in Deutschland

Statistik für 2022 : So viel verdienen Azubis in Deutschland

Für Azubis in den Pflege- und Gesundheitsberufen gab es zuletzt im Mittel 1139 Euro im Monat – 85 Euro mehr als in Luftfahrtberufen. Außerdem: Frauen erhalten im Schnitt mehr als Männer.

Intensivpflegerinnen in einem Krankenhaus in Braunschweig (April 2021) Bild: dpa

Höhere Vergütungen in Pflegeberufen als in der Luftfahrt? Zumindest für Auszubildende ist das in Deutschland inzwischen die Wirklichkeit. Im Vergleich der monatlichen Ausbildungsvergütungen sind Gesundheits- und Pflegeberufe inzwischen einsame Spitze, wie eine aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamts zeigt: Wer dort im vergangenen Jahr eine Berufsausbildung machte, bekam dafür von seinem Betrieb im Mittel eine Vergütung 1139 Euro im Monat. In den Luftfahrtberufen, von Flugzeugmechanikern bis hin zu Luftverkehrskaufleuten, gab es durchschnittlich 1054 Euro im Monat. Das ergibt Platz zwei in der Liste.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Bis vor ein paar Jahren hatten junge Menschen in Pflegeberufen sogar noch Schulgeld mitbringen müssen, um dort eine Ausbildung machen zu dürfen. Nun hat die steile Entwicklung der Vergütungen in den Pflege- und Gesundheitsberufen noch einen weiteren interessanten Effekt: Da dort nach wie vor deutlich mehr Frauen als Männer ihre Zukunft suchen, weist die Auswertung nun auch insgesamt eine „umgekehrte“ Verdienstlücke zwischen den Geschlechtern aus: Über alle Berufe hinweg kamen Frauen im Durchschnitt auf 1101 Euro Ausbildungsvergütung im Monat, Männer aber nur auf 1022 Euro im Monat.

Traditionelle Männerberufe, etwa Metall-, Elektro-, Technik- und Informatikberufe rangieren mit Vergütungen zwischen 950 und 980 Euro nur noch im Mittelfeld, wie die Übersicht ausweist. Auf die Luftfahrberufe folgen zunächst Schifffahrtberufe mit 1051 Euro im Monat sowie Umweltberufe mit 981 Euro im Monat. Am unteren Ende der amtlichen Liste finden sich dagegen Bauberufe (923 Euro), Handwerksberufe (901 Euro) und, noch einmal mit deutlichem Abstand, Küsterberufe (783 Euro). Die Auswertung basiert auf der amtlichen Verdiensterhebung. Die angegebenen Vergütungen geben dabei einen Durchschnitt für Auszubildende verschiedener Lehrjahre wieder und zugleich einen Durchschnitt verschiedener Berufe in der jeweiligen Kategorie.

Zudem zeigt sich, dass Großbetriebe im Wettlauf um knapper werdenden Berufsnachwuchs jedenfalls finanziell die besseren Karten haben: Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten zahlten im Durchschnitt aller Berufe 1253 Euro Ausbildungsvergütung im Monat, solche mit 100 bis 249 Beschäftigten im Mittel 992 Euro. In Kleinbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten bekamen die Azubis hingegen im Mittel nur 828 Euro im Monat.