Auswertung für 2019 : Knapp ein Viertel der Beschäftigten arbeitet am Wochenende

Insgesamt kamen Vollzeiterwerbstätige laut dem Statistischen Bundesamt so im Schnitt auf 41 Arbeitsstunden in der Woche. Ein großer Teil ist zudem schon mindestens zehn Jahre bei ein und demselben Arbeitgeber.

Viele Menschen in Deutschland halten ihrem Arbeitgeber vergleichsweise lang die Treue. Im Jahr 2019 waren 44,3 Prozent der Beschäftigten seit mindestens zehn Jahren bei ihrem aktuellen Arbeitgeber tätig, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Allerdings: Im Jahr 2009 lag dieser Anteil noch höher bei 47,5 Prozent, wie die Wiesbadener Behörde am Freitag mitteilte.

Fünf bis zehn Jahre am gleichen Arbeitsplatz war im vergangenen Jahr knapp jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland tätig (19,1 Prozent). Gut ein Drittel der Beschäftigten (36,6 Prozent) hatten ihren aktuellen Job erst seit weniger als fünf Jahren. Durchschnittlich arbeiteten Vollzeiterwerbstätige in Europas größter Volkswirtschaft im vergangenen Jahr 41 Stunden pro Woche. Bei knapp jedem Zehnten (9,7 Prozent) waren es regelmäßig sogar mehr als 48 Wochenstunden. Männer seien hier mit 11,7 Prozent deutlich stärker vertreten als Frauen (5,8 Prozent). Generell gelte: „je älter, desto länger die Arbeitszeiten“.

Die Autoren der Auswertung zur „Qualität der Arbeit“ sehen einen Grund hierfür darin, dass Führungskräfte tendenziell länger arbeiteten und diese eher in den höheren Altersgruppen zu finden seien. Derweil ist auch Arbeit am Wochenende den Daten zufolge keine Seltenheit: Im Jahr 2019 arbeitete knapp ein Viertel (24,1 Prozent) der Erwerbstätigen ständig oder regelmäßig an Samstagen. Immerhin 12,8 Prozent der Erwerbstätigen waren sonntags im Einsatz. Überdurchschnittlich oft am Wochenende im Einsatz sind demnach Fachkräfte in der Landwirtschaft (35,7 Prozent) und Erwerbstätige in Dienstleistungsberufen (19,2 Prozent).