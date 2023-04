Ausgebrannte Unternehmerinnen : Wenn Aufgeben die einzige Option ist

Das Büro von Ooia könnte eine Boutique sein, stünden da nicht all diese Schreibtische in der Mitte. Und das Laufband am Platz von Kristine Zeller. Vor ein paar Monaten hat sie es gekauft, seitdem versucht die Chefin ihren Arbeitstag in Intervallen zu verbringen: 30 Minuten im Gehen, 30 Minuten im Sitzen. „Klappt gut“, sagt sie. Nur das Trinken ist auf dem Laufband schwierig.

Sarah Obertreis Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil".



Zeller ist eine der beiden Gründerinnen von Ooia, einem Berliner Start-up für Periodenunterwäsche. Seitdem sie und Kati Ernst 2018 begonnen haben, hat sich der Sitz ihres Unternehmens immer weiter ausgedehnt: von einem einzelnen Ladengeschäft auf zwei ganze Häuser in Prenzlauer Berg. Von null auf 45 Mitarbeiter.