Entwicklungshilfe in Ruanda : Ausbildung „Made in Germany“

Die deutsche Politik versucht, die duale Berufsausbildung auch in ärmste Länder Afrikas zu exportieren. In Ruanda zeigt sich, ob es in der Praxis funktioniert.

Deutschland ist stolz auf sein duales System. Die Ausbildung kombiniert schulische Theorie und betriebliche Praxis und erfolgt an zwei Lernorten, dem Betrieb und der Berufsschule. Die meisten anderen Industrieländer kennen dies nicht – schulische und praktische Ausbildung sind voneinander getrennt. Der deutsche Weg erweist sich als Erfolgsmodell, er beschert uns ein hohes Ausbildungsniveau und die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa.

Sabine Balk Redakteurin in der Wirtschaft

Dies, so der politische Gedanke, könnte auch in den Ländern mit niedrigsten Einkommen in Subsahara-Afrika eine Lösung zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit junger Menschen sein. Bildung wird von allen Experten als ein entscheidender Schlüsselfaktor für wirtschaftliches und gesellschaftliches Vorankommen gesehen. Und mehr Entwicklung bedeutet weniger Armut, bessere Zukunftschancen und weniger Auswanderung in den Globalen Norden.