Attraktivität und Karriere : Sind schöne Menschen erfolgreicher?

Der Ingenieur Lette ist so hässlich, dass sein Chef ihn nicht mehr auf Kunden loslassen will. Nicht Lette darf zum Kongress in die Schweiz fahren, sondern der junge Assistent. Lette ist frustriert und lässt sein Gesicht operieren. Die Wiedergeburt als bildhübscher Mann wandelt seine Karriere schlagartig. Er bekommt eine Gehaltserhöhung, darf nun sein neues Produkt verkaufen, und auch seine Frau ist hingerissen. In der schwarzen Komödie „Der Hässliche“, 2007 in Berlin uraufgeführt, in 23 Sprachen übersetzt und demnächst als Oper in Dortmund zu sehen, wird schnell klar: Schönheit ist ein Karrierebooster. Damit bestätigt das Theaterstück das, was Dutzende von Studien gezeigt haben: Schöne Menschen verdienen mehr Geld, ihnen wird eher vertraut, sie bekommen bessere Beurteilungen, und ihnen wird seltener gekündigt. Das zieht sich durch verschiedene soziale Schichten und Berufe, betrifft Angestellte und Führungskräfte und sogar Vorstände. Die Gehaltsunterschiede betragen 10 bis 15 Prozent, manchmal mehr als 20.

Es gibt nicht die eine stichhaltige Begründung, warum das so ist, aber viele Hypothesen. Ein paar davon: Arbeitgeber könnten unbewusst davon ausgehen, dass schöne Menschen kompetenter sind, und ihnen deshalb mehr zahlen. In Berufen, wo das Aussehen eine Rolle spielt – etwa im Servicebereich oder im Verkauf –, könnte es schönen Menschen aufgrund ihrer Attraktivität gelingen, mehr Umsatz zu machen, was dann der Chef honoriert. Ähnliches mag passieren, wenn hübsche Mitarbeiter bessere Kundenbeziehungen aufbauen und so den Absatz erhöhen. Schöne Personen könnten sich auch für Berufe entscheiden, in denen sich gutes Aussehen auszahlt. So wählten in einer Studie gut aussehende Frauen eher Tätigkeiten im Management oder der Verwaltung als Arbeiter- oder Handwerksberufe. Und hübsche Anwälte wählten bevorzugt Stellen im privaten Sektor, wo sie vermutlich mehr verdienen, und weniger im öffentlichen.