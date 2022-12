Neues Arbeitszeitgesetz : Pflicht zur Stechuhr könnte Motor für Erneuerung sein

Aktualisiert am

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt, Thüringen Bild: dpa

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die Begründung zu der viel beachteten Entscheidung veröffentlicht, nach der Arbeitgeber verpflichtet sind, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu erfassen (Az.: 1 ABR 22/21). Begründet hat das BAG seine Entscheidung nicht mit dem deutschen Arbeitszeitgesetz, sondern mit § 3 Absatz 2 Nr. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), wonach Arbeitgeber für eine arbeitsschutzkonforme Organisation zu sorgen haben.

Eine europarechtskonforme Auslegung dieser Vorgabe beinhalte auch die Verpflichtung, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen und zu nutzen, in dem Beginn und Ende und damit die Dauer der Arbeitszeit einschließlich der Überstunden objektiv und verlässlich dokumentiert werden. Keine konkreten Vorgaben macht das BAG hingegen zu der Art der Arbeitszeiterfassung. Diese muss daher nicht zwingend elektronisch, sondern kann zum Beispiel auch in Excel-Tabellen oder in Papierform erfolgen.

„Rückkehr zur Stechuhr“

Von vielen wird diese Entscheidung als Rückschritt wahrgenommen. Sie kritisieren eine „Rückkehr zur Stechuhr“. So hat etwa die FDP sie zum Anlass genommen, ihre bereits im Oktober 2020 formulierte Forderung nach einem flexibleren Arbeitszeitgesetz zu erneuern. Auch die Erfassung müsse zu modernen Arbeitszeitmodellen wie der Vertrauensarbeitszeit passen, und Dokumentationspflichten müssten „auf das unbürokratischste Maß“ beschränkt werden. Die Zeiterfassung müsse auch weiterhin an den Arbeitnehmer delegiert werden können.

Zumindest im letzten Punkt enthält die Entscheidungsbegründung des BAG einen deutlichen Hinweis: Auch nach den unionsrechtlichen Maßgaben sei es nach Ansicht der Erfurter Richter nicht ausgeschlossen, die Aufzeichnung der betreffenden Zeiten als solche an die Arbeitnehmer zu delegieren. Darüber hinaus bleiben jedoch auch nach Veröffentlichung der Entscheidungsgründe einige Fragen ungeklärt.

So geht aus den Entscheidungsgründen insbesondere nicht eindeutig hervor, ob die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auch die Erfassung von Pausenzeiten umfasst (was anzunehmen ist) und ob auch die Arbeitszeit von leitenden Angestellten erfasst werden muss (wogegen es gute Argumente gibt). Es ist jetzt an dem Gesetzgeber, diese Unklarheiten aus der Welt zu schaffen und klare, für die Praxis umsetzbare Regelungen zu treffen.

Wie ist die Arbeitszeiterfassung umzusetzen?

Der Gesetzgeber sollte diese Gelegenheit nutzen, das Arbeitszeitgesetz insgesamt zu modernisieren und sich nicht lediglich auf die Regeln zur Arbeitszeiterfassung zu beschränken. Die europäischen Vorgaben eröffnen hierfür ausreichend Spielraum. Die entsprechende Richtlinie sieht eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden und einen täglichen Ruhezeitraum von 11 Stunden sowie Pausenzeiten vor, regelt aber keine werktägliche Höchstarbeitszeit. Das Bundesarbeitsministerium arbeitet bereits an einem entsprechenden Gesetzentwurf, der indes erst im ersten Quartal des nächsten Jahres erwartet wird.

Für viele Unternehmen stellt sich damit die Frage, wie bis dahin mit der Entscheidung des BAG umzugehen ist. Dazu gehen die Meinungen auseinander. Fakt ist, dass es für viele Arbeitgeber nicht möglich ist, von heute auf morgen ein sinnvolles Arbeitszeiterfassungssystem einzuführen. Insbesondere da nach dem Arbeitsschutzgesetz unter Umständen vorab eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Etwas Entspannung bringt zwar der Umstand, dass Verstöße gegen § 3 ArbSchG nicht unmittelbar bußgeldbewehrt sind. Unternehmen sollten dennoch bereits jetzt Optionen für eine Zeiterfassung prüfen und vertretbare Vorbereitungsmaßnahmen treffen.

Die Autorin ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Noerr.