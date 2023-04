Arbeitszeiterfassung : Die Stechuhr sorgt für viel Arbeit

Moderne Stechuhr: So sieht das Zeiterfassungssystem in der Bundesagentur für Arbeit in Berlin aus. Bild: Jens Gyarmaty

Das Vorhaben stand schon länger auf der To-do-Liste des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD), spätestens seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2019 und des Bundesarbeitsgerichts (BAG) im vergangenen Jahr bestand Handlungsdruck: Nun hat Heil seinen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes und anderer Gesetze vorgelegt. Vieles war wohl so zu erwarten, einiges überrascht dann doch. In wesentlichen Punkten schöpft das neue Recht die europarechtlichen Spielräume nicht aus. Das mag rechtspolitisch gewollt und begründbar sein, muss es dann aber eben auch.

Als Grundsatz heißt es nun: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen.“ Die zeitnahe, zwingend elektronische Aufzeichnung hat keinen Ursprung in den Vorgaben des EuGHs, aber einen Vorläufer in den Regeln des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft, kurz GSA-Fleisch, wo dasselbe seit Beginn 2021 für diese Branche vorgeschrieben wird. Nun soll es allgemein gelten. Für die elektronische Form der Erfassung soll es langfristig nur Ausnahmen geben, wenn der Arbeitgeber nicht mehr als zehn Mitarbeiter hat. Laut Entwurfsbegründung sollen Excel-Listen aber genügen. Die Praxis mag daher mit dieser Formvorschrift leben können.