Arbeitsmarkt : Welche Unternehmen neue Mitarbeiter suchen

Es ist kaum zu glauben: Die Konjunkturaussichten sind wegen Krieg und Krisen düster wie selten, trotzdem suchen große deutsche Unternehmen dringend neue Mitarbeiter. Der vierteljährliche Stellenradar des F.A.Z.-Archivs steuert sogar auf einen Rekordwert zu, denn allein während der ersten neun Monate dieses Jahres sind schon 94.000 geplante Neueinstellungen veröffentlicht worden. Das ist fast so viel wie die rund 96.000 Stellen, die im bisherigen Rekordjahr 2012 insgesamt erhoben wurden.

Doch anders als in der Vergangenheit ist die aktuell hohe Zahl offener Stellen weniger als positives Konjunktursignal zu verstehen, sondern vielmehr als Warnzeichen für den gravierenden Fachkräftemangel. Auch führt die drohende Rezession dazu, dass bei ersten Unternehmen die Bereitschaft sinkt, neues Per­sonal einzustellen. So zählen laut ei­ner aktuellen Umfrage durch die Wirtschaftsprüfung Deloitte die steigenden Lohnkosten aktuell zu den gravierendsten Risiken in den Augen der Finanzchefs von Großunternehmen.