Arbeitslosigkeit des Partners : Plötzlich daheim am Herd

Die Geschichte der 36-Jährigen klingt unglaublich, basiert auf einer Lüge und einem altruistischem Beschützerinstinkt: Ein halbes Jahr lang verschwieg ihr Mann seine Arbeitslosigkeit, den Tag, an dem er überraschend seine Kündigung erhielt. Dass er den Konzern verlassen musste. Sogar, dass er sich heimlich ein Büro anmietete, um sich als Versicherungsmakler selbständig zu machen. „Ich war damals schwanger mit unserem ersten Kind, mein Mann wollte mich schützen“, sagt Marie Bach, die in Wirklichkeit anders heißt.

Seit zehn Jahren arbeitet die Historikerin und Politologin festangestellt in Verbänden, war aber in Elternzeit, als ihr Mann seine Stelle verlor. Der Kundenbetreuer erlebte privat ein schwierig-schönes Jahr mit dem Tod seines Vaters, Heirat, Wunschkind auf dem Weg und erbrachte, so vermutet das Paar, in der umsatzgetriebenen Branche nicht die erwartete Leistung.