Arbeitende Mütter : Das Wunder der Vereinbarkeit

Je mehr Frauen arbeiten, desto mehr Kinder werden geboren. Klingt komisch, ist aber so. Da lässt sich was draus machen.

Kathy Matsui, 55 Jahre alt, könnte als klassische Karrierefrau durchgehen: Partnerin der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs, noch dazu Beraterin der Regierung des japanischen Premierministers Shinzo Abe, viel gereist, viel beschäftigt. Sie ist die Frau, die den Begriff „Womenomics“ prägte und seitdem die Rolle der Frau in der Wirtschaft untersucht. Aber das ist längst nicht alles: In der hektischen Metropole Tokio berät sie reiche Japaner bei der Wahl ihrer Investments. Eine klassische Karrierefrau wäre sie – wenn nur ihre beiden Kinder nicht wären.

Kathy Matsui würde diese Einschränkung natürlich weit von sich weisen, Kinder gehören für sie so selbstverständlich zur Karriere wie Frauen in die Führungsetagen oder überhaupt in die Berufswelt. Aber die Öffentlichkeit sieht das noch immer skeptisch: Viele sind der Meinung, Beruf und Familie ließen sich nur schlecht vereinbaren; Umfragen zufolge zweifeln mehr als zwei Drittel der Eltern in Deutschland daran.

Allerdings: Die blanken Zahlen geben Matsui recht. Dass Frauen immer stärker auf den Arbeitsmarkt strömen, hat sie nicht daran gehindert, Kinder zu bekommen. Im Gegenteil: Seit Jahren schon steigen sowohl Erwerbstätigkeit als auch Geburtenrate stetig an, und zwar fast überall auf der Welt: in Skandinavien, in den Vereinigten Staaten, in Japan und auch in Deutschland. China dagegen hat ein Sonderproblem, es kämpft noch mit den Folgen der fatalen Ein-Kind-Politik.

Kinder brauchen Zuversicht und Geld

Für Kathy Matsui gibt es einen natürlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen. Kinder werden dann geboren, wenn Eltern mit Zuversicht in die Zukunft schauen, so lautet, grob vereinfacht, ihr Befund. Und Kinder kosten Geld. Da hilft es, wenn nicht nur einer das Geld nach Hause bringt, sondern beide.

Gerade hat das Statistische Bundesamt Zahlen veröffentlicht, die diese Entwicklung belegen. Die Erwerbsbeteiligung von Müttern hat in Deutschland in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, heißt es in dem Bericht „Kinderlosigkeit, Geburten und Familien“, der Mitte Dezember veröffentlicht wurde. Zwischen den Jahren 2008 und 2018 ist die Erwerbsbeteiligung um acht Prozent gestiegen; inzwischen gehen 75 Prozent der deutschen Mütter einer Beschäftigung nach. Das ist zwar noch weit entfernt vom Spitzenreiter Schweden (85 Prozent), aber doch fünf Prozentpunkte höher als der europäische Durchschnitt. Auch die Geburtenrate erlebte in den Jahren zwischen 2011 und 2016 einen überraschenden Aufstieg – von mehr als 18 Prozent. Seitdem stagnieren die Zahlen.

Über den Zusammenhang zwischen „Erwerbstätigkeit und Fertilität“ diskutiert die Wissenschaft in abgeklärter Nüchternheit schon lange, denn in den achtziger Jahren hat sich eine erstaunliche Wende vollzogen. Bis dahin hat man stets eine negative Korrelation zwischen den beiden Entwicklungen beobachtet. Seit den sechziger Jahren sank die durchschnittliche Zahl der Kinder je Frau auf ein alarmierendes Maß, während die Frauenerwerbsquote weiter stieg. Das nährte den Verdacht: Beruf und Familie lassen sich nicht vereinen, irgendwann im Laufe eines Lebens müssen sich die Frauen entscheiden.

Seit den Achtzigern ist alles anders

Dann aber wendete sich das Blatt: Niedrige Geburtenraten waren nun in den Ländern zu beobachten, in denen nur wenige Frauen arbeiteten, und das quer durch 16 europäische Länder. Nach Ansicht von Wissenschaftlern waren die Gründe dafür mannigfaltig: Die Frauen hatten besseren Zugang zu Bildung und damit höhere Chancen auf gute Jobs. Hinzu kam, dass sich die staatliche Hilfe bei der Kinderbetreuung zunehmend besserte. Die höhere Erwerbstätigkeit allein treibt nämlich noch keine Frauen in die Kreißsäle, so sieht es Uta Brehm vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB). Notwendig seien noch andere Faktoren, insbesondere die Hingabe, mit der sich der Partner dem Haushalt und der Kinderbetreuung widmet.

Das hängt auch mit der „unvollständigen Gender-Revolution“ zusammen, also der Neuordnung der Rollenbilder, die von Frauen gerade vorangetrieben wird. Unvollständig ist sie deshalb, weil schon seit geraumer Zeit zwar die Frauen den Arbeitsmarkt aufrollen, aber umgekehrt nicht im gleichen Maße die Männer die Familien. Das führt mitunter zu einem deutlichen Ungleichgewicht. Deshalb hänge in Deutschland noch viel davon ab, ob die Männer bei der Hausarbeit und bei der Kindererziehung mitzögen oder ob die Frauen die ganze zusätzliche Arbeit trügen. „Nicht nur die Karriere wirkt als Verhütungsmittel“, resümiert Brehm. „In einem Leben muss viel zusammenkommen, damit sich ein Paar für Nachwuchs entscheidet: der richtige Partner, die richtige Lebens- und Wohnsituation und ein unterstützendes Umfeld.“