Arbeiten nach der Pandemie : Präsenzkultur, ade!

Bevor die Coronavirus-Pandemie sich in Europa ausbreitete, hatte Jutta Ernsdorf noch nie im Homeoffice gesessen. In ihrer ersten Karriere nicht – da hatte sie Krankenschwester gelernt und in einer Klinik auf Station gearbeitet. Und auch jetzt in ihrer zweiten Karriere nicht: Derzeit ist sie in Teilzeit im Gesundheitsmanagement-Team der Berliner Stadtreinigung (BSR) beschäftigt und studiert zudem Pflege und Gesundheitsmanagement an der Hochschule ASH.

„Sowohl die Arbeit als auch das Studium finden momentan fast vollständig von zu Hause aus statt“, berichtet Ernsdorf. „Das war am Anfang vollkommen überraschend und ungewohnt, funktioniert aber für mich sehr gut.“

Mit einem Pendelweg von etwa einer Stunde Fahrzeit und zwei Kindern im Alter von 4 und 9 Jahren gehört die 33-Jährige zu denjenigen Arbeitnehmern, für die flexible Arbeitszeiten und -orte schon lange interessant sind. In der Corona-Zeit ist Homeoffice oftmals auch dort Realität geworden, wo zuvor noch Präsenzkultur herrschte. „Vor Corona haben wir ziemlich analog gearbeitet“, berichtet Ernsdorfs Chefin Anke Brinkmann. „Nicht jeder war mit einem Dienst-Laptop ausgestattet.“ Die mehr als 1500 Mitarbeiter mit PC-Arbeitsplatz, für die mobiles Arbeiten in Frage kam, nutzten es vor der Virus-Krise nur spärlich. Nur wenige hatten sich den nötigen VPN-Zugang einrichten lassen.

Ab der zweiten Märzwoche änderte sich das schlagartig, als die BSR alle Beschäftigten der Verwaltung aufforderte, ins Homeoffice zu gehen. „Während der ersten Woche hat das schon noch sehr geruckelt“, erinnert sich Brinkmann. „Unsere IT-Abteilung hat auf Hochtouren gearbeitet, blitzschnell alle Beschäftigten mit VPN-Zugängen ausgestattet, sie dabei unterstützt, sich zu Hause einzurichten.“ Nach mehr als zwei Monaten dezentraler Arbeit bilanziert Brinkmann jetzt: „Es hat überraschend gut geklappt.“

Was bleibt übrig für die „neue Normalität“?

Geschichten wie die von Jutta Ernsdorf und Anke Brinkmann haben sich zwischen März und Mai in unzähligen deutschen Unternehmen so oder so ähnlich zugetragen. Corona wurde eine Art Erweckungsmoment für die Homeoffice-Arbeit, ein Digitalisierungs-Beschleuniger, dessen Grund – ein tödliches Virus – sich zwar keiner gewünscht hatte, über dessen Effekte für neue Arbeitsabläufe, andere Kommunikationswege, Papierlosigkeit, gesparte Dienstreisen und Pendelwege sich nun aber viele überrascht die Augen reiben. Es geht doch! Da nun die Infektionszahlen gesunken sind, schließen viele die durchaus konsequente Frage an: War das mehr als eine vorübergehende Ausnahmesituation? Bleibt etwas übrig für die sogenannte „neue Normalität“? Oder fällt die Arbeitswelt demnächst gänzlich zurück in eine Vor-Corona-Präsenzkultur?

Wie groß das Interesse an diesen Fragen ist, das zeigt die Dichte an Studien zum Thema, die gerade aus dem Boden schießen. Soziologen, Ökonomen, Arbeitsmarktforscher, Personalfachleute, Unternehmensberater und Gewerkschafter haben in Windeseile Befragungen angestoßen. Wie viele Menschen sind gerade im Homeoffice? Wie kommen sie zurecht? Wollen sie es dauerhaft fortsetzen?

Die Ergebnisse fallen höchst unterschiedlich und oft widersprüchlich aus. Kleine Kostprobe: In einer Befragung von ungefähr 1000 repräsentativ ausgewählten Deutschen kommt das Beratungsunternehmen Kekst CNC auf 19 Prozent, die nach der Corona-Krise mit mehr Homeoffice fortfahren wollen, und 15 Prozent, die lieber ihre alten Arbeitsweisen zurückhätten. Von etwa 1000 repräsentativ ausgewählten Fach- und Führungskräften, die von der „Initiative Chefsache“ befragt wurden, wollten sogar satte 75 Prozent ihre Vorkrisen-Arbeitsabläufe wiederhaben.

Das Meinungsforschungsinstitut Yougov beziffert dagegen den Anteil der Beschäftigten, die nach der Pandemie das Homeoffice beibehalten wollen, auf drei Viertel. Die Unternehmensberatung Avantgarde Experts kommt in einer Befragung auf 41 Prozent, die sagen, dass sie künftig mehr Homeoffice machen wollen. Und 44 Prozent der Befragten prophezeien in dieser Studie einen „flexiblen Wechsel“ zwischen Büro- und Heimarbeitsplätzen.