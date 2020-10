Arbeiten nach Corona : Kommt noch jemand ins Büro?

Als die Pandemie kam, musste Albert Reicherzer umdenken: Zu dem Zeitpunkt gab es in seinem Unternehmen, der Commerzbank, viele offene Büroflächen und wenige Einzelzimmer. Was bis vor kurzem als schick galt, war mit einem Mal hinderlich – Ansteckungsgefahr! „Wir mussten an manchen Stellen Plexiglaswände einziehen und haben, wo immer es ging, die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt“, sagt Reicherzer, der als Bereichsvorstand in der Bank unter anderem für das Gebäudemanagement zuständig ist. Im Handelssaal, wo ansonsten die Trader wie die Hühner auf der Stange sitzen, wurden sogenannte „Split Operations“ eingeführt: Ein Teil der Mannschaft zog in ein anderes Gebäude. „In der Pandemie haben viele erstmals gelernt, wie es sich anfühlt, auf Distanz zu arbeiten. Manche Mitarbeiter im Homeoffice klagten über Rückenschmerzen und Isolation, andere haben es schätzen gelernt“, sagt der Manager. „Wir rechnen mittelfristig mit einer Unterauslastung von etwa 30 Prozent.“

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Was heißt all das für die Planung von Büroräumen, nicht nur in der Commerzbank, sondern auch in all den anderen Unternehmen, in denen sich seit Corona die Arbeitsabläufe stark verändert haben? Schließlich haben viele schon vor Jahren angefangen, ihre Räumlichkeiten auf ähnliche Art zu planen wie Reicherzer: „Wir haben 2014 ein New-Work-Konzept etabliert, Desk-Sharing eingeführt, viele Ein- oder Zwei-Personen-Büros aufgelöst“, zählt er auf. „Jedes neu bezogene Objekt haben wir freier und offener gestaltet.“