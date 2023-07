Arbeiten im grünen Bereich (2) : Mit Ökodächern gegen den Klimawandel

Am Vortag der Verabredung in Hannover hatte Tief Lambert ganze Arbeit geleistet: Die ICE-Züge rund um Kassel standen still, Keller waren vollgelaufen, die Kanalisationen vielerorts überlastet. Ideale Voraussetzungen also für jemanden, der seine Berufung schon vor 35 Jahren zum Beruf gemacht hat und sein Gegenüber heute von der Sinnhaftigkeit seines langjährigen und heute hochaktuellen Tuns überzeugen möchte.

Denn Jörg Ewald, Dachdeckermeister und Firmenchef in dritter Generation, sagt von sich selbst: „Jeder hat einen Spleen. Ich habe den, dass ich nur nachhaltig denken kann.“ Als der junge Mann mit 27 Jahren den Familienbetrieb übernahm und seine Kunden damals schon per Fahrrad ansteuerte, hoffte der Vater noch, dass er „diese Marotte“ endlich aufgeben würde. In der Innung war er in den Neunzigerjahren als Sonderling verlacht. Aber Ewald Junior blieb sich treu. Schließlich habe er schon seit 1978 gewusst, „dass die Erde Fieber hat“. Die Therapie dagegen habe er mehr oder weniger bewusst eingeleitet: „Gründächer helfen, Fiebersymptome zu kühlen, und Wärmedämmung hilft durch Vermeidung von CO2-Eintrag, weiteres Fieber zu verhindern. Ein paar Jahre später baute ich meine erste Photovoltaikanlage und konnte anschließend nicht genug davon bekommen.“

Interesse an der Urban-Gardening-Welt

Sein erstes Gründach legte der heute 61-Jährige auf dem 1000 Quadratmeter großen Dach des väterlichen Betriebs an. Dorthin führt er auch die Besucherin an jenem nassen Tag im Juni nach dem üppigen Regen tags zuvor, damit diese bestaunen kann, wie man Artenschutz und Ökostrom hoch oben zusammenbringt. Regelmäßig führt er Besuchergruppen in die Urban-Gardening-Welt hoch oben über den Dächern Hannovers, um ihnen zu veranschaulichen, wie ein Quadratmeter bepflanzte Dachfläche rund 60 Liter Wasser aufnehmen kann. Für Ewald gehört beides aufs Dach: die Bepflanzung ebenso wie die Solaranlage. „Der Boden soll den Regen, vor allem die Starkregenereignisse, schnellstmöglich aufnehmen und nur wenig oder gar nichts an die Kanalisation abgeben. Somit laufen nicht gleich alle Keller voll, und Autos schwimmen nicht durch die Straßen.“

Seit 2007 arbeitet Ehefrau Silke mit im Betrieb, eine gelernte Bauingenieurin. Als Fachplanerin für Umwelt- und Gesundheitsschutz im Bauwesen bietet sie auch Beratungen zum ökologischen und gesunden Sanieren und Renovieren an. Ein neues Gebäude sollte nach Meinung des Chefs immer ein Flachdach bekommen, damit dort das erste Regenwasser aufgefangen werden kann. „Am effektivsten ist das Retentionsdach. Dadurch kann Starkregen zeitverzögert nach unten abgegeben werden.“ Moderne Systeme regeln dies sogar digital via App. Ewald beruhigt aber auch, dass nun nicht jeder Dachdecker ein Dachgärtner werden müsse. „Er muss sich aber reindenken können, um mit dem sanierten Dach die richtigen Voraussetzungen für das nachfolgende Gewerk zu schaffen.“