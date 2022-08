Co-Working-Erfahrungsbericht : „Ich hab meinen Schlüssel vergessen, kann mich jemand reinlassen?“

Aktualisiert am

Co-Working liegt im Trend. Aber wie geht es wirklich zu in einem Co-Working-Space mit stylischen Büromöbeln, unbekannten Kollegen und schlecht eingeräumter Spülmaschine? Ein Erfahrungsbericht.

Plötzlich geht es los mit dem Tischkicker-Getöse. Harte Bälle, die aufs Tor geschossen werden, die Puffer der Stangen und ihre Schleifgeräusche, das Klacken des Punkteanzeigers, und immer wieder Stimmen, Schreie, manchmal auch Gejohle. Büronachbarn machen Pause oder sie beschäftigen ihren Nachwuchs, während sie selbst in Videokonferenzen sind. Alles im grünen Bereich also. Menschen in der Nähe, die ihr Ding machen.

Aus Richtung Küche hört man dann das Mahlwerk der Espressomaschine, das Piepsen der Mikrowelle, das Klappern von Geschirr. Ein paar Minuten später taucht mancher mit Schüssel oder Teller auf der Dachterrasse vor meinem Fenster auf – und ja, dann muss man eben die Geräusche aussperren, wenn man selbst nicht teilhaben kann oder will an dem fröhlichen Getratsche oder den intensiven Diskussionen, weil eben doch der Zeitungsartikel für morgen Vorrang hat.