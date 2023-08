Die Schneeflocken wirbeln durch den Wind. Matthias Ostler stapft mit der Mütze auf dem Kopf durch den Schnee. Das Thermometer auf der Bergstation zeigt minus drei Grad an. Mitten im Sommer.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Auf der Zugspitze herrschen auch im Juli und August, wenn unten im Tal die Menschen in den Eibsee springen, frostige Temperaturen. Matthias Ostler, der stellvertretende Betriebsleiter der Zugspitz-Seilbahn, findet es trotzdem vergleichsweise mild. Im Winter können es hier oben auf Deutschlands höchstem Berg, auf 2962 Metern über dem Meeresspiegel, schließlich auch mal minus 30 Grad sein.

Fragt man Ostler, was seine Aufgaben genau sind, rattert er sofort los: Jeden Morgen kontrolliert er die Seilbahn, noch bevor ab 8 Uhr die Touristen kommen. Im Maschinenraum im Tal prüft er die Ölstände sowie zig Schläuche. Und in der Bergstation klettert er auch noch über der Einfahrtschneise der Gondel, um alles zu prüfen. Höher als er kommt wirklich niemand auf der Zugspitze.

„Vibriert das Seil, so deutet vieles darauf hin, dass eine Seilrolle eingefroren ist“, sagt er. Für den Fachmann und seine Kollegen bedeutet das: erst mal das Eis wegkratzen. Schwindelfrei und körperlich belastbar muss man sein für diesen Arbeitsplatz, so steht es in der Jobausschreibung. Die Seilbahntechniker hängen oft stundenlang im Klettergurt, um ihre Arbeit zu verrichten. Matthias Ostler ist erst 28 Jahre alt, hat aber insgesamt schon drei unterschiedliche Lehren absolviert. Er ist nicht nur Seilbahntechniker, sondern auch Industriemechaniker und Elektriker. Und seit 2021 stellvertretender Betriebsleiter.

Zur Not repariert der „Hias“ auch die Kaffeemaschine

Der Mann, den seine Kollegen „Hias“ rufen, packt gerne an, auch außerhalb seines eigentlichen Aufgabenfelds. Ist die Kaffeemaschine im Bistro oben kaputt? Er repariert sie. Stehen alle Hinweisschilder auf den Wanderwegen richtig? Er kontrolliert sie. Und ist der Parkplatz im Winter frei vom Schnee? Er räumt ihn weg, auch um fünf Uhr morgens. „Ich liebe es, wenn um mich herum alles dunkel ist und nur der Schnee im Scheinwerferlicht funkelt“, sagt Ostler.

Das ist kein Job, bei dem man um 17 Uhr den Computer ausschaltet und geht. Es gibt Frühschichten, nächtliche Bereitschaftsdienste und immer wieder auch Überstunden. „Es ist jeder mit Herzblut dabei, sonst kann man hier nicht arbeiten“, sagt Ostler. Manche machten den Job nur ein oder zwei Jahre, bis sie merkten: Das ist nichts für sie.

Einmal war auch Matthias Ostler nach seinen eigenen Worten kurz davor aufzugeben. Nicht weil es ihm zu anstrengend war oder er seinen Job nicht mehr mochte. Sondern wegen eines Unfalls. Bei einer Kontrolle war eine Kette gerissen, wodurch ein Berge­wagen in eine unbesetzte Gondel raste. Ein Materialversagen. Zum Glück nicht im Normalbetrieb, sondern bei einer Notfallübung. Verletzt wurde niemand.

Der Schock saß trotzdem tief. „Es hat mich am Anfang einiges an Überwindung gekostet, wieder auf das Seil zu gehen und dort zu arbeiten“, sagt Ostler. Sein damaliger Chef habe ihn schließlich überzeugt, diese innere Blockade zu lösen. Der Betrieb musste umgehend handeln: Weitere Kontrollmechanismen wurden eingebaut, die Fehler wurden behoben. Passiert so etwas, wirkt sich das auf die ganze Branche aus. Die neuen Sicherungsmaßnahmen sind nun für die Seilbahnen in ganz Deutschland Standard.

Touristen in Flipflops bringen sogar ihn in Rage

Die Verantwortung ist groß an Deutschlands höchstem Arbeitsplatz. Es geht darum, dass die Gäste jeden Tag sicher am Gipfel ankommen und wieder hinunterfahren können. Wie Matthias Ostler mit dem Druck umgeht? Man dürfte niemals nachlässig sein, sagt er. Den Respekt vor der Aufgabe und den Naturgewalten in den Bergen müsse man auch nach vielen Jahren wahren. „Wer den Respekt nicht hat, wird unvorsichtig“, warnt Ostler. Er prüft lieber immer alles doppelt und dreifach. Und er ist nie allein unterwegs. „Vier Augen sehen einfach besser“, sagt Ostler.

Auch in seiner Freizeit tobt er sich in den Bergen aus. Er ist hier aufgewachsen, er kennt die Region um Garmisch-Partenkirchen von klein auf. Im Sommer ist er mit dem Fahrrad unterwegs, im Winter auf den Skiern. Sein Vater war Pistenraupenfahrer und hat ihn früher oft mitgenommen. Seine Mutter saß an der Bergbahnkasse.

Etwa 600.000 Gäste im Jahr fahren mit der Gondel auf die Zugspitze. Viele kommen aus Deutschland, aber auch Touristen aus aller Welt sind darunter. Und viele möchten die beiden Zugspitzgletscher sehen, solange es noch geht. Bald wird es den Höllentalferner und den nördlichen Schneeferner nicht mehr geben. Sie schmelzen Jahr für Jahr. Fachleute schätzen, dass sie 2030 ihren Status als Gletscher verlieren werden. Dann, so der Fachausdruck, handelt es sich nur mehr um Toteis.

Sind viele Gäste auf der Zugspitze unterwegs, gesellt sich Matthias Ostler gern dazu und hilft weiter, wenn jemand den Ticketschalter oder eine bestimmte Wanderroute sucht. Man sieht ihm die Freude an, wenn er seine Begeisterung für die Berge teilen kann. Aber auch den Ärger über einige Besucher. In Badelatschen würden manche Touristen hier oben auftauchen, schimpft Ostler. Viele würden nicht daran denken, auch im Sommer eine warme Jacke einzupacken. Manche Wanderer würden ihre Ausdauer überschätzen oder zu wenig Wasser und Nahrungsmittel einpacken. Die Bergwacht müsse deshalb immer öfter zu Notfalleinsätzen auf der Zugspitze ausrücken, sagt Ostler.

Mehr zum Thema 1/

Das Wetter kann man in den Bergen eben nicht planen. Für Matthias Ostler bedeutet das, dass er auch im Job flexibel sein muss. „Einen typischen Tag gibt es bei uns nicht.“ An Schlechtwettertagen, wenn weniger Gäste kommen, kümmert er sich um Büroarbeiten. Eine lästige Pflicht. Viel lieber ist er draußen unterwegs, bei den Maschinen und in luftiger Höhe. Mütze auf, Jacke an. Und raus in das sommerliche Schneegestöber.