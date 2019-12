Arbeiten an Feiertagen : Danke für den Weihnachtsdienst

Weihnachten ist Zeit des Gebens und des Teilens. Wenn es aber um Arbeitsschichten an den Feiertagen geht, denkt jeder doch ganz schnell an sich. Die Kolumne „Nine to five“.

Es begab sich aber zu jener Zeit, als der Dienstplan für die Feiertage erstellt werden musste. Alle Jahre wieder tanzen alle einen Schieber: die ungeliebten Schichten an Heiligabend und Silvester möglichst weit von sich zu schieben, während gleichzeitig Geschenke in Form von Alternativterminen dargebracht werden. „Ich habe Kinder, ich darf die Bescherung nicht verpassen! Ich komme dafür am zweiten Feiertag rein“, so die erste Volte. „Das ist unser erstes Weihnachten als frischgebackenes Ehepaar, das möchten wir unbedingt gemeinsam verbringen. Ich übernehme dafür Silvester“, lautet Drehung Nummer zwei.

Der Einwand eines Kollegen, man solle sich nicht so anstellen und an all die Menschen denken, die im Schicht- oder Nachtdienst in Krankenhäusern, Heimen, bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst für das Allgemeinwohl einstünden, wird zwar mit allgemeiner Zustimmung bedacht. Gleichzeitig erhält er die Replik, sich dann doch bitte selbst derart aufopferungsvoll zu geben.

Eine andere Kollegin versucht, an den Arbeitseifer aller zu appellieren und die himmlische Ruhe im gähnend leeren Büro anzupreisen: „An den Feiertagen ist nichts los, da kriegt ihr so viel weggeschafft wie sonst in einer ganzen Arbeitswoche!“ Doch auch ihr gelingt es nicht, die Kollegen auf dem spiegelglatten Parkett des Verhandlungstangos zu Fall zu bringen.

Noch immer umtänzeln alle mehr oder minder geschickt den Elefanten im Raum, den Spätdienst am Heiligabend. Denn der bedeutet, erst um 22 Uhr bei seinen Lieben unterm Christbaum zu sitzen. Ein Kollege hört schmunzelnd zu, wie gefeilscht und verhandelt wird, um schließlich die Bombe platzen zu lassen: „Ihr könnt damit aufhören. Ich übernehme den Spätdienst am 24. Mir ist das sogar ganz recht. Ich konnte meine Schwiegermutter noch nie leiden.“

