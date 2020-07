Aktualisiert am

App Taxfix : So gelingt auch Anfängern die Steuererklärung

Das Berliner Start-up Taxfix hat eine App entwickelt, die von selbst die Steuererklärung ausfüllt. Das lockt auch ausländische Investoren an.

Zusammengeräumte Tische, einsame Grünpflanzen und ein verwaister Billardtisch: In den Räumen des Start-ups Taxfix am Berliner Alexanderplatz sieht es derzeit so aus, als ob es den Betrieb eingestellt hätte. Doch der Eindruck täuscht. Die Leere ist allein den Corona-Vorsichtsmaßnahmen geschuldet; die meisten Mitarbeiter arbeiten immer noch von zu Hause. Zu tun haben sie dort mehr als genug. Solange viele Freizeitaktivitäten wie Kino, Konzerte und Partys nicht oder nur eingeschränkt möglich sind, haben die Menschen Zeit für eine weniger vergnügliche Angelegenheit: die Steuererklärung.

Vor vier Jahren begannen Mathis Büchi und Lino Teuteberg mit der Entwicklung einer App für all jene, denen es vor diesem Zahlenwerk graut. Zwei Gruppen hatten sie dabei besonders im Blick: „Leute, die sagen, ich kann das nicht. Und Leute, die sagen, ich bekomme ohnehin nichts zurück“, sagt Teuteberg. Steuerberater seien teuer, Programme auf CD kompliziert. Taxfix verspricht, die Sache aus der Perspektive eines absoluten Laien anzugehen.