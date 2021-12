Ansätze in Österreich : Prämie für die Fachkräfte-Finder

Auch in Österreich müssen Unternehmen kreativ sein, um an Beschäftigte zu kommen. Einige gehen ungewöhnliche Wege, doch die angekündigte Impfpflicht könnte die Suche weiter erschweren.

In Österreich klagen Unternehmen schon lange über Fachkräftemangel. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das Problem eher verschärft. Auf der Suche nach Mitarbeitern ergreifen Unternehmen ungewöhnliche Initiativen. Mit finanziellen Anreizen für die Anwerbung von Kollegen hofft der Leiterplattenhersteller AT&S zu neuem Personal zu kommen. Das Technikunternehmen in der Steiermark will 700 neue Stellen besetzen. Doch erschwert die Knappheit an Angebot die Suche. Mitarbeitern, die potentielle Kandidaten aus ihrem persönlichen Umfeld für eine offene Stelle empfehlen, winkt ein Bonus von 1000 Euro. Bedingung dafür ist, dass ein neuer Angestellter zumindest drei Monate bleibt.

Der Anreiz wirkt: Auf diesem Weg hat es nach Angaben von AT&S immerhin weit mehr als zweihundert Vermittlungen gegeben. Mehr als fünf Dutzend Bewerber konnten so inzwischen erfolgreich eingestellt werden, wie Erwin Zarfl, Leiter des Personalwesens bei AT&S, gegenüber dem österreichischen Rundfunk die Erfolgsaussichten bezifferte. Wie er machen immer mehr Personaler die Erfahrung, dass sich heute Kandidaten ihre Arbeitgeber aussuchen, während Unternehmen früher Kandidaten aussuchen konnten.

Pandemie macht Suche nicht einfacher

Auch der Chipproduzent Infineon Österreich leidet unter dem Fachkräftemangel, der besonders ausgeprägt bei Technikspezialisten ist. Derzeit sind 250 Posten unbesetzt. Gesucht werden technische Fachkräfte wie Chemiker, Verfahrenstechniker und IT-Spezialisten. Am Sitz von Infineon Austria in Villach ist ein Großteil der Mitarbeiter beschäftigt, aber auch am Standort Graz wird gesucht. In der steirischen Landeshauptstadt arbeiten fast 450 Beschäftigte, etwa für die Softwareentwicklung von Antriebs- und Motorsteuerung. Graz ist auch eines von vier globalen Zentren des Konzerns für industrielle Mikrocontroller. In Linz liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Radarchips.