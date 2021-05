Angst vor Veränderung : „Sich nicht zu entscheiden ist eine Fehlentscheidung“

Aktualisiert am

Der schlechteste Weg, den man wählen könne, sei der, keinen zu wählen, sagen Sie Frau Wolfers. Erklären Sie uns das bitte.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Nicht Fehlentscheidungen, sondern fehlende Entscheidungen stürzen uns ins Unglück. Denn wenn nicht Sie entscheiden, dann tun das andere für Sie. Ich spreche gerne von der Aufschieberitis, die darauf hofft, dass sich eine Sache von selbst löst. Doch wenn ich Entscheidungen ständig in die Zukunft verlagere, kann ich Fristen verpassen oder lasse Chancen ungenutzt an mir vorüberziehen. Der zweite Punkt: Das Herauszögern von Entscheidungen baut immer mehr Druck auf. Das kann dazu führen, dass ich mich in eine kopflose Hauruckentscheidung begebe.