Altersforschung : „Wir werden mit 80 und 90 Jahren noch arbeiten“

Professor Barzilai, kann jemand, der heute geboren wird, darauf hoffen, 150 Jahre alt zu werden?

Das ist schon möglich, und es wird an Wegen geforscht, um das zu schaffen. Es wird aber noch einige Zeit vergehen, bis wir Gewissheit darüber haben. Heute liegt das maximale Lebensalter statistisch gesehen bei 115 Jahren, auch wenn es immer wieder einzelne Fälle von Menschen gibt, die älter als 120 werden.

Sie haben eine viel beachtete Langzeitstudie mit Menschen gemacht, die hundert Jahre und älter werden, sogenannten „Centenarians“. Was ist denn deren Geheimnis?

Es sind die Gene und nicht der Lebenswandel. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an der Studie sind oder waren übergewichtig, wir hatten gerade einmal zwei Prozent Vegetarier. Viele haben stark geraucht, weniger als die Hälfte hat sich auch nur moderat körperlich betätigt. Die Leute haben also nicht gemacht, was immer gepredigt wird, wenn man gesund bleiben will. Ich hatte vier Geschwister in der Studie, eine von ihnen habe ich einmal in ihrer New Yorker Wohnung besucht, als sie 100 war. Sie hat die Tür mit einer Zigarette in der Hand aufgemacht und gesagt, alle vier Ärzte, die ihr gesagt hätten, sie solle mit dem Rauchen aufhören, seien mittlerweile tot.

Aber rüstige Hundertjährige sind bis heute die Ausnahme.

Das ist richtig, und grundsätzlich gilt: Altern macht Menschen krank, ich sage manchmal, Altern ist die Mutter von Krankheiten. Wir haben es in den letzten 150 Jahren geschafft, die Lebenserwartung enorm zu verlängern, sie liegt jetzt im Schnitt um die 78 Jahre. Das ist dem medizinischen Fortschritt zu verdanken und auch besserer Infrastruktur, also zum Beispiel dass wir Zugang zu sauberem Wasser haben. Aber es war in gewisser Weise ein Pakt mit dem Teufel. Früher sind die Menschen normalerweise nicht an Krebs, Alzheimer, Herzschwäche oder Diabetes gestorben, weil sie gar nicht alt genug geworden sind, um daran zu erkranken. Diese Krankheiten sind der Preis dafür, dass wir älter werden.

Ihre Studie legt den Schluss nahe, dass Menschen, die nicht in der Genlotterie gewonnen haben, nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich selbst zu einem längeren Leben zu verhelfen.

Sicher kann man etwas tun: Sport, eine gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Das erhöht die Chancen, es über den Durchschnitt von 78 Jahren hinaus zu schaffen. Aber das wird nicht reichen, um 100 zu werden, wenn man dafür nicht die Gene hat. Dafür wird man die Medizin brauchen.

Wenn Altern so stark mit Krankheiten zusammenhängt, wollen wir dann überhaupt 100 Jahre alt werden?

Wenn länger leben bedeutet, länger krank zu sein, dann würden wir das tatsächlich nicht wollen. Aber eine interessante Erkenntnis in meiner Studie ist ja, dass die Teilnehmer nicht nur viel länger leben als der Durchschnitt, sondern auch gesünder sind. Gewöhnliche Menschen werden üblicherweise krank, wenn sie zwischen 60 und 80 Jahre alt sind, die Centenarians erst Jahrzehnte später. Am wichtigsten ist: Bei ihnen gibt es eine Verkürzung der sogenannten Morbidität, sie sind gegen Ende ihres Lebens kürzer krank. Die Mutter meines Schwiegervaters zum Beispiel ist 102 Jahre alt geworden, und sie war nur die letzten zwei Wochen ihres Lebens krank. Es gibt Studien, wonach Menschen, die mehr als 100 Jahre alt werden, weniger Kosten für das Gesundheitssystem verursachen, als solche, die im Alter zwischen 60 und 70 Jahren sterben.

Rein finanziell muss es also keine Belastung für die Gesellschaft sein, wenn Menschen immer älter werden?