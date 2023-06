Viele Allergiker leiden am Arbeitsplatz unter Niesattacken, Asthma, Kopfweh und Müdigkeit. Trotzdem werden sie häufig belächelt. Was hilft?

Ein wichtiges Meeting steht an, aber Julian kann sich nicht konzentrieren. Er wird von Niesattacken geschüttelt, ständig muss er sich die Nase putzen, seine Augen tränen und jucken. Er hat Kopfschmerzen und ist müde. Produktiv wird dieser Arbeitstag eher nicht. Er ärgert sich, dass die Symptome ihn mal wieder so einschränken. Julian ist 33 Jahre alt, arbeitet als Medienfachmann in München und hat Heuschnupfen seit seiner Kindergartenzeit. Er ist allergisch gegen Gräser, Birke, einige andere Bäume und Katzenhaare. „Ich komme mir oft so vor, als würde mein Heuschnupfen bagatellisiert“, sagt er. „Im Kollegenkreis höre ich häufig Sätze wie ,Ach ja, das habe ich auch – letztens musste ich auch mehrfach niesen – schlimm!‘“ Julians Heuschnupfen hat sich allerdings inzwischen auf seine Lungen ausgebreitet, und er hat immer wieder Asthmaattacken mit Husten und Atemnot. „Wie sehr eine Allergie den Alltag einschränken kann, verstehen viele nicht.“

In Deutschland hat mindestens einer von vier Erwachsenen eine Allergie, das sind 20 Millionen Menschen. Der Körper hält Stoffe aus der Umwelt für so fremd, dass er mit seinem Immunsystem überempfindlich reagiert und eine Abwehrreaktion einleitet. Zu den häufigsten hierzulande gehören: Heuschnupfen, auch allergische Rhinitis genannt, mit Niesreiz, laufender Nase, geröteten Augen, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, allergisches Asthma mit Hustenattacken und Atemnot, Neurodermitis mit juckendem Ausschlag in Kniekehlen und Ellenbeugen, Kontaktekzem mit rotem Ausschlag in den Hautbereichen, wo der allergieauslösende Stoff auf die Haut gekommen ist, sowie Nahrungsmittelallergien mit Brennen im Mund, Übelkeit, Durchfall und im schlimmsten Fall Atemnot und Kreislaufzusammenbruch.