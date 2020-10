Agile Arbeitswelt : Ob „Scrum“ oder „Kanban“ – auf das „Mindset“ kommt es an

Cathy und Helmut wollen heiraten, und es soll der schönste Tag ihres Lebens werden. Damit von der Hochzeitstorte über das Catering bis zur Gästeliste alles perfekt ist, haben sie unser Unternehmen mit der Umsetzung beauftragt. Und was machen wir? Anstatt uns direkt an die Arbeit zu machen, stellen wir uns erstmal an den Tisch und spielen eine Runde Poker.

Ich befinde mich mitten in einem Workshop zu agilen Methoden am Arbeitsplatz. Wenn die Fortbildung vorbei ist, kann ich „Scrum Master“ in meinem Team werden oder Neues mit Hilfe von „Sprints“ voranbringen. Gerade spielen wir „Planning Poker“ mit einer fiktiven Kundenanfrage, sortieren also Cathys und Helmuts einzelne Anforderungen („User Stories“) nach Aufwand.