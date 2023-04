Von einem Run auf ältere Bewerber können die großen Personalvermittler Adecco und Randstad nicht sprechen. Die Vermittlungsquote dieser Altersgruppe stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau. Randstad stellt jährlich etwa 6 Prozent neue Zeitarbeitnehmer über 55 Jahre ein, die im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an Kunden „ausgeliehen“ werden. Signifikant verändert hat sich an dieser Zahl in den vergangenen drei Jahren nichts. Ähnlich sieht es bei der direkten Personalvermittlung aus, bei der Kundenunternehmen Randstad quasi als Headhunter beauftragen. Jährlich vermittelt Randstad nur etwa 5 Prozent aus der Babyboomergeneration (Jahrgänge 1964 und älter).

„Es ist medial ein großes Thema, und vom Bauchgefühl her müsste man denken, die Unternehmen stellen nun auch vermehrt ältere Bewerber ein. Die Realität sieht aber anders aus“, resümiert Carlotta Köster-Brons, Leiterin des Berliner Randstad-Büros. Warum Unternehmen ihre Vorbehalte gegen die ältere Generation noch immer nicht ablegen, kann sie sich nicht richtig erklären. Dabei liegt in dieser Altersgruppe – Köster-Brons nennt sie freundlich „Best Ager“ – ihrer Meinung nach sehr viel Potential. „Leider tun sich viele Unternehmen so schwer, wo es doch so einfach wäre.“