Kolumne „Nine to Five“ : Verräterische Fotos

Da muss etwas passiert sein. Garantiert! Die Aufregung war groß, als die Familienbilder auf dem Schreibtisch des Kollegen plötzlich vertauscht waren. Bisher war alles heile Familienwelt: vorne ein hübsch gerahmtes Foto der Gattin, dahinter, leicht versetzt, die beiden Kinder. Ebenfalls wahre Prachtexemplare. Alles in Ordnung so weit. Schließlich stehen oder hängen gefühlt in mindestens jedem zweiten Büro Fotos der Liebsten: meistens Menschen, manchmal auch Hund, Katze oder Vogel. Fische weniger. Der Kollege aber hatte ins Familienidyll eingegriffen, und schon schossen die Spekulationen ins Kraut. Was hatte es nur zu bedeuten, dass in der kleinen Bildergalerie auf einmal nicht mehr das Foto der Frau vorne stand, sondern der Nachwuchs? Zeigte die räumliche Neuorganisation auch eine private, mit anderen Worten: Steckten der Kollege und seine Frau in der Krise? Hatte er sie deshalb in die zweite Reihe verbannt?

Die vermeintliche Familientragödie entpuppte sich schnell als Arbeitsplatzhysterie. Der Kollege wollte einfach mal umräumen, mehr nicht. Zu Hause war alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge. Allerdings fragte sich so mancher der Beteiligten am voreiligen Bürogetuschel, welche Botschaften private Fotos am Arbeitsplatz senden können. Auch welche falschen. Zumal es deutliche Unterschiede in der Präsentation gibt. Die meisten plazieren ihre Liebsten so beiläufig-dezent, dass es keine Fragen aufwirft: Zwei Kinder, aha, Junge und Mädchen, sehr nett, offenbar Bilder aus dem Urlaub in den Bergen, na ja, der Kollege ist ja auch einer von den Sportlichen. Alles prima. Es gibt aber auch Kandidaten, die ballern ihre Bilder förmlich ins Büro, dass es einem sehr seltsam vorkommt. Sind 1,50 mal 2 Meter – so ungefähr jedenfalls – nicht eindeutig überdimensioniert? Das reichlich großspurige Motto: Meine Frau! Meine Kinder! Mein letzter Traumurlaub! Wenn diese Kollegen sich für eine andere Bilderreihenfolge entscheiden würden, müsste man sich nicht um den Zustand ihrer Ehe sorgen, sondern um ihre Gesundheit. Solche Ungetüme umzuhängen macht bestimmt schlimme Rückenschmerzen. Selbst Schuld!

In der Kolumne „Nine to Five“ schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.