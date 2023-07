Britische Hochschulen : Quellen der Wokeness

Die Wissenschaft befindet sich in einer prekären Lage. Der harte Konkurrenzkampf um eine der wenigen Professorenstellen erfordert einen makellosen Lebenslauf und die Bereitschaft, Planungsunsicherheiten bei hoher Qualifikation und geringer Bezahlung bis spät in den mittleren Lebensabschnitt zu akzeptieren. Für mich schien sich das Glück einer dauerhaften wissenschaftlichen Karriere mit der Berufung auf eine Juniorprofessur in Politischer Ökonomie am renommierten King’s College in London zu erfüllen. Doch keine zwei Jahre nach meiner Entfristung und Beförderung zum assoziierten Professor (Senior Lecturer) habe ich mich entschieden, meine Stelle aufzugeben.

Als profitmaximierende Unternehmen setzen englische Universitäten auf Studiengebühren als Haupteinnahmequelle. In meinem ehemaligen Department müssen britische Studenten 9250 Pfund im Bachelor-Studiengang und 27.540 Pfund im Master-Studiengang pro Jahr bezahlen. Für internationale Studenten, zu denen nach dem Brexit auch europäische Studenten zählen, sind es sogar bis zu 31.260 Pfund.