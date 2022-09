Verkostung mit Brauhistoriker : Wie schmeckte das erste Bier der Welt?

Welches ist das ursprünglichste Bier, das man rekonstruieren kann?

Martin Zarnkow: Das erste und simpelste Bier der Welt ist wohl so entstanden: Ein Mensch, wahrscheinlich eine Frau, hat irgendein Getreide in die Hand genommen und es in Wasser geworfen. Punkt. Irgendwelche fermentierenden Mikroorganismen befanden sich auf dem Getreide oder auf der Hand, und es gab eine Interaktion. Und das Schöne ist: Das kann jeder heute Abend nachmachen, es funktioniert. Bis morgen hat sich eine leicht gelbe Flüssigkeit mit etwas Alkohol gebildet, Sie werden wahrscheinlich sogar ein bisschen Schaum darauf finden. Das entspricht der allgemeinen Definition von Bier als durch Gärung aus stärkehaltigen Stoffen, sprich aus langkettigen Zuckermolekülen, gewonnenes Getränk. Die paar Enzyme auf dem Getreide und auf der Hand reichen zur Aufspaltung der Stärke im Korn und für ein wenig Bier aus. Ich spreche dabei nicht von all den komplexen Abläufen, die heute bei der Bierproduktion eine Rolle spielen, nicht vom Mälzen, nicht von irgendeinem Zerkleinern oder Zerstoßen von Getreide oder Malz, nicht von Gewürzen und auch nicht von irgendeiner Form der Erhitzung.

Wann kam das Mälzen hinzu, das Anfeuchten und anschließende Trocknen von Getreide, das die Aufspaltung der Stärke optimiert?

Ich denke, dass das alles nicht lange auf sich warten ließ, aber man weiß es natürlich nicht, die Schriftzeugnisse fehlen. Das Mälzen kam wohl parallel zu der anderen großen Biotechnologie der Menschheit auf, dem Backen. Man braucht für das Backen noch zwei zusätzliche Erfindungen: Zum einen muss das Getreide von den Spelzen getrennt werden, ich muss es also schroten oder mahlen, weil es sich andernfalls nicht angenehm isst. Der Teig der dabei entsteht, ist dann unheimlich nah am Bier, besser gesagt an der Maische. Er hat nur ein anderes Mehl-Schrot-Wasser-Verhältnis. Und zweitens muss ich den Teig erhitzen, backen. Andernfalls erhalte ich eine wie auch immer geartete viskose Masse, die nicht haltbar ist und auch nicht angenehm zu verdauen.

Wie wurde beim frühen Mälzen das Getreide wohl erwärmt?

Wenn die Temperaturen wie im Nahen Osten 60 Grad auf dem Flachdach erreichen, ist das ideal zum Darren, zum Trocknen der vorher gekeimten Körner. In den nasseren, kälteren Regionen, in Europa zum Beispiel, muss die Energie von woanders gekommen sein – in früheren Jahrhunderten vom Feuer. Von daher ist es nicht falsch, wenn gesagt wird, die frühen Biere in unseren Regionen hätten immer auch ein gewisses Raucharoma gehabt. Wenn Sie weitere Charakteristiken dieser alten Biere suchen, gibt es noch zwei, die typisch sind. Das eine ist die Mischgärung. Biere vor 1883, vor Einführung der Reinzuchthefe, enthielten immer auch Milchsäurebakterien, waren damit sauer und spritzig. Und der weitere Punkt ist, dass diese Biere weniger Kohlensäure hatten.

Diese Biere wären vom Geschmack her in etwa vergleichbar mit einer belgischen Geuze, bei der auch verschiedene Hefen und Milchsäurebakterien beteiligt sind?