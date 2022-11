Bossing : Hier mobbt der Chef persönlich

Bossing ist eine besonders perfide Variante von Mobbing. Dann nämlich traktiert der Chef einen Mitarbeiter und missbraucht seine Macht. Was in solchen Fällen zu tun ist.

Sie war mittelalt, fleißig und relativ unerfahren im Umgang mit feindseligen Menschen. Als Anja Mühe mit ihrem neuen Chef zusammenarbeiten sollte, wurde das der Diplomingenieurin zum Verhängnis. Ihr Chef hatte sich verbal in sie verbissen. „Ich wurde mit Arbeit zugeknallt, mein Schreibtisch war permanent voll, mein Chef immer unzufrieden. Um 16.30 Uhr musste ich meinen Sohn von der Nachmittagsbetreuung abholen, um 16.10 Uhr kam mein Chef rein: ,Haben sie mal fünf Minuten?‘ Diese Vier-Augen-Gespräche, die sich lang hinzogen, haben mich fertiggemacht.“

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Insgesamt war es die Summe vieler Gehässigkeiten, die bei ihr eine Depression auslöste. Anja Mühe fühlte nichts mehr, nahm nichts mehr wahr. Irgendwann war sie so verzweifelt, da hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre über eine rote Ampel gerast – „einfach nur draufhalten, dann bin ich erlöst, es soll nur aufhören“. Ihr Mann überzeugte sie schließlich, ihre Arbeitsstelle zu verlassen. Er ist Freiberufler, sie mittlerweile in Frührente; nebenher hilft sie ihm, sein Büro zu managen. Damals sah sie für sich keine Möglichkeit, der Tyrannei zu entkommen. Ihren wirklichen Namen möchte sie nicht publiziert sehen. Auch wenn sie in ihrem Bekanntenkreis in einer Universitätsstadt im Rheinland offen mit dem Thema umgeht, möchte sie nicht immer wieder darauf angesprochen werden und ihr Kind vor bohrenden Nachfragen schützen.