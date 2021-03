So arbeiten wir in der Pandemie

Blick ins Homeoffice : So arbeiten wir in der Pandemie

Seit rund einem Jahr wütet die Corona-Pandemie, seit rund einem Jahr arbeiten viele Menschen regelmäßig von zu Hause aus. Aber Bilder von echten Homeoffices sind selten. In Fotoagenturen begegnen uns akribisch geputzte und aufgeräumte Wohnungen und ab und zu eine niedliche Katze auf dem Schreibtisch.

Wir haben das Gefühl, dass es in Wirklichkeit oft anders aussieht. Arbeit und Hausaufgaben mischen sich, der Küchenstuhl macht Rückenschmerzen, die Distanz zwischen Bett und Schreibtisch fehlt. Zeit zum Aufräumen ebenfalls. Deshalb haben wir uns entschieden, Szenen aus unseren Homeoffices zu fotografieren, so wie sie wirklich sind – und eine Bildergalerie daraus gestaltet. Machen Sie mit! Senden Sie Fotos von Ihrem Homeoffice an berufundchance@faz.de. Sie können uns Ihre Fotos auch über WhatsApp zukommen lassen: 069-75912593. Falls wir genug Einsendungen erhalten, veröffentlichen wir die besten Bilder. Schreiben Sie uns auch in wenigen Worten dazu, warum gerade die gezeigte Situation für Sie sinnbildlich fürs Corona-Homeoffice steht.