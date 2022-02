Studium : Bitten und Befehle – über das Gendern an Universitäten

Als neulich herauskam, dass ein Student der Universität Gießen Punktabzug erhielt, weil er im Seminar nicht genderte, war das nicht unbedingt eine Überraschung. In Kassel oder München waren ähnliche Fälle bekannt geworden, und die Vermutung liegt nahe, dass es sich darauf nicht beschränkt. Wie in Gießen wagen es viele Studenten vermutlich nicht, sich juristisch mit Dozenten anzulegen, von denen sie weiter benotet werden.

Nach einer vorläufigen Recherche der F.A.Z., die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sind oder waren Stundenten an mindestens fünfzehn deutschsprachigen Hochschulen zum Gendern verpflichtet, so in Leipzig, Dresden, Tübingen, München, Aachen, Saarbrücken, Bremen und mehrfach in Berlin, außerdem an mehreren österreichischen und schweizerischen Hochschulen. Meistens geht die Aufforderung von einzelnen Dozenten oder Fakultäten aus, die damit vermutlich ihre Kompetenz überschreiten. In den vor die Hochschulleitungen getragenen Fällen wurden sie meistens zurückgepfiffen.