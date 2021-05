Plagiatsurteil : Kein Recht auf Vergessen

Wer sich mit wissenschaftlichen Publikationen in die Öffentlichkeit begibt, muss sachliche Kritik daran zeitlich unbegrenzt dulden. Das entschied jetzt der Bundesgerichtshof in einem Plagiatsurteil.

Mehrfach haben wir in der F.A.Z. über eine frühere Professorin der Rechtswissenschaft berichtet, die in ihrer Doktorarbeit und Habilitationsschrift fremde Gedanken als eigene ausgegeben hat. Nur zwei solcher „Doppelplagiate“ kennt die deutsche Wissenschaftsgeschichte. Nachdem wir zuletzt am 10. Mai 2017 über den Fall aufgeklärt hatten, verlangte die frühere Vizepräsidentin einer schleswig-holsteinischen Universität die Unterlassung weiterer Berichterstattung. Ihre Anwälte argumentierten, die Professorin hätte der Wissenschaftssphäre inzwischen entsagt, die Professur aufgegeben und das Beamtenverhältnis beendet. Damit ende auch das Interesse an ihren Verfehlungen.

Doch wer sich mit wissenschaftlichen Publikationen in die Öffentlichkeit begibt, muss sachliche Kritik daran zeitlich unbegrenzt dulden. Nach dem Oberlandesgericht Frankfurt entschied jetzt auch der Bundesgerichtshof (VI ZR 73/20), dass wissenschaftliche Publikationen der Sozialsphäre zuzuordnen sind. Die Richter wollen den Diskurs zu plagiatsbehafteten Arbeiten nicht vom Persönlichkeitsrecht eingeschränkt wissen. Zumal die Habilitation weiter in vielen Bibliotheken vorgehalten wird und zuletzt sogar vom Bundesverfassungsgericht zitiert wurde.

„Ohne die namentliche Nennung würden die Fortwirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb nicht angemessen berücksichtigt“, heißt es im Urteil, und: Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Plagiaten, die nicht als solche gekennzeichnet seien, führe zu deren Perpetuierung, was gegen wissenschaftliche Interessen verstoße. Ein Recht auf Vergessenwerden habe die frühere Hochschullehrerin nicht. Nach drei Jahren gerichtlichem Streit in vier Verfahren muss die Autorin fünfstellige Kosten tragen.