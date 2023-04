Neben der Chefin schwitzend im Fitnessstudio trainieren? Ein schlechtes Gewissen kriegen, weil man wieder den Fahrstuhl benutzt hat und die Kollegen kritisch gucken? Auch wenn solche Situationen unangenehm sind: Sport und Bewegungsförderung in Unternehmen würde nicht nur Mitarbeiter gesünder machen, sondern auch Unternehmen könnten profitieren.

In einer Umfrage der Stellenbörse Indeed unter 2688 Arbeitnehmern sagten 38 von 100 Befragten, ihr Arbeitgeber mache Angebote für Sport und Gesundheit. Aber nur jeder vierte Beschäftigte nahm eines oder mehrere Angebote wahr. Die Studie ist zwar schon fünf Jahre alt, nach dem Eindruck von Fachleuten hat sich aber nicht sehr viel geändert. „Körperliche Bewegung ist eine so einfache und kostengünstige Methode, um die Gesundheit zu verbessern“, sagt Thomas Felix Lüscher, Professor für Kardiologie im Imperial College in London. „Es braucht einen Sinneswandel. Sport im Unternehmen sollte zur Selbstverständlichkeit werden.“