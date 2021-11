Die Karrierefrage : Gefährliche Plaudereien über die Arbeit

„Meine Fassungslosigkeit des Tages“ twittert @DrSusixx im September nach einem Notarzt-Einsatz. Das Baby hatte Atemnot und war „schlapp“, die Großmutter, die es betreute, „mäßig kooperativ“ und nicht geimpft. Für ihren entrüsteten Tweet bekam @DrSusixx mehr als 2300 Likes und 180 Retweets.

Laut ihrem Profil ist @DrSusixx in Bayern in der „Kinderanästhesie“ tätig. Ob das stimmt, lässt sich kaum prüfen. Die Nutzerin kann sich die Situation ausgedacht haben, um Stimmung gegen Impfgegner zu machen. Sonnenklar ist hingegen, dass Nutzer, die im Gesundheitswesen arbeiten oder vorgeben, es zu tun, seit dem Corona-Ausbruch in den sozialen Netzwerken eine immense Follower-Schar verzeichnen. Beliebt sind Posts, in denen sie über Missstände im Gesundheitswesen und nervige Patienten klagen oder diese verspotten.