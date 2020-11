Nachhaltige Arbeit : Gutes tun ist ganz schön schwer

„Ziemlich klassisch.“ So bezeichnet Juliane Holzhauer ihren Lebenslauf nach dem Abitur im Jahr 2012. Nach sieben Semestern dualen Studiums ist sie ausgebildete Industriekauffrau und hat einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre in der Tasche. Zwei Jahre arbeitet sie für ihren Ausbildungsbetrieb, einen großen Industriekonzern, als Controllerin. So weit, so gut bezahlt, so sicher. Doch das genügt der heute 26 Jahre alten Holzhauer nicht. Schon als Jugendliche und während ihres Studiums engagiert sie sich ehrenamtlich und mit Begeisterung für den Behindertensport. „Dieses Gefühl, für andere Menschen etwas zu bewirken und sie zu unterstützen, das hat mir auf meiner ersten Stelle gefehlt.“

Von 2017 bis 2020 absolviert sie deshalb einen Masterstudiengang in Non-Profit-Management und Public Governance – ganz gezielt: „Mir war klar, dass ich viel lieber in einem Bereich arbeiten möchte, der einen gesellschaftlichen Mehrwert erzielt.“ Fündig wird Holzhauer nach dem Studium bei Careship, einem Berliner Unternehmen, das Senioren Alltagshelfer aus der Region vermittelt, die sie bei verschiedenen Tätigkeiten unterstützen. Dabei wird besonders darauf geachtet, Alt und Jung zusammenzubringen und auf individuelle Interessen und Bedürfnisse einzugehen. „Mein neuer Job macht mir nicht nur viel Spaß, die Unternehmensziele entsprechen auch viel stärker meinen Werten und sozialen Ansichten“, sagt sie nach gut vier Monaten in ihrer neuen Position als Vertriebsmanagerin. Hauptsächlich berät sie nun Kunden zu den Themen Finanzierung und Versicherungen und vermittelt passende Helfer.