Mehr von dem, was kaum jemand will

Bafög-Reform : Mehr von dem, was kaum jemand will

Das Bundesforschungsministerium (BMBF) muss, wie alle Bundesministerien, sparen, also hat man im Haushaltplan für 2024 die Bafög-Mittel gekürzt: Jetzt sollen nur noch 1,37 Milliarden Euro dafür ausgegeben werden, also rund 440 Millionen weniger als in diesem Jahr. Die Kritik an dieser Maßnahme folgte auf dem Fuß: Die Kürzung der Mittel werde die prekäre Lage der Studenten noch verschärfen, immer weniger Studenten kämen noch in den Genuss einer staatlichen Förderung, ergo würden noch weniger junge Menschen aus nichtakademischen Elternhäusern studieren können, also gebe es noch mehr Bildungsungerechtigkeit in Deutschland.

Nichts davon stimmt. Erstens hat das Ministerium keine Mittel gekürzt, sondern aufgrund einer Prognose über die zu erwartende Nachfrage nach Bafög im kommenden Jahr weniger Mittel veranschlagt. Zweitens ist die Lage der allermeisten Studenten nicht prekär, sondern im Vergleich mit anderen jungen Menschen in nichtakademischen Ausbildungen durchaus erträglich. Drittens könnten durchaus mehr Studenten Bafög bekommen, vorausgesetzt, sie würden es auch beantragen – was sie aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht tun. Und viertens: Tatsächlich stammen immer mehr Studenten an deutschen Hochschulen aus einem höher gebildeten Elternhaus. Aber mit einer Verschärfung der Zugangschancen zu akademischer Bildung, gegen die man mit mehr Bafög etwas tun könnte, hat das wahrscheinlich gar nichts zu tun.