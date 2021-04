Kolumne „Uni live“ : 50 Jahre Bafög – feiert bitte ohne mich!

Zuerst einmal: Danke, Deutschland! Du hast keine Studiengebühren, dafür gute Hochschulen, für Studierende legst Du Dich ins Zeug. Auch das Bafög ist toll, seit nun 50 Jahren trägt die Ausbildungsförderung dazu bei, dass junge Menschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft studieren können.

Diesen runden Geburtstag im Herbst möchte das Bundesbildungsministerium anscheinend groß feiern, denn mit Geburtstagsbroschüren als Zeitungsbeilage, Geburtstagswebseite (50jahrebafoeg.de) oder einem Geburtstagswebtalk haut das Ministerium fleißig auf die Werbetrommel.

„Liebes BAföG, alles Gute zu 50 Jahren Chancengerechtigkeit!“, schreibt das Ministerium auf der Titelseite ihrer Broschüre, dazu gibt es ein Foto von drei glücklichen, adrett gekleideten Studierenden in einer schnieken Küche. Meiner WG und mir ist da beim Sonntagsfrühstück fast das Marmeladenbrötchen aus der Hand gefallen. „Würden die Bafög bekommen, könnten die sich eine so schöne Küche gar nicht leisten“, sagt meine Mitbewohnerin Laura. Ich schaue derweil auf unseren wackeligen Küchentisch mit Brandlöchern. Stolz sein darf man ja, aber bitte nicht sich selbst beweihräuchern! Das Bafög ist ein tolles Instrument, aber es gibt noch viel zu tun. Statt Luftschlangen zu pusten, sollten die Zuständigen lieber anpacken.

Denn auf dem Papier hört sich Bafög fein an: Je nach Einkommen der Eltern erhalten Studierende bis zu 861 Euro pro Monat, davon müssen maximal 10.010 Euro als zinsfreies Darlehen zurückgezahlt werden. Aber bereits der Blick auf die Statistik lässt Schwächen erkennen, denn immer weniger Studierende erhalten die Förderung. Den vergangenen Novellierungen zum Trotz sinkt die Förderungsquote. Wurden 2009 noch achtzehn Prozent aller Studierenden gefördert, waren es 2019 weniger als zwölf Prozent. Auch die absoluten Zahlen gehen zurück. Die Berechnungsgrundlage hält mit den allgemeinen Entwicklungen nicht Schritt und so werden die meisten Eltern als Zu-gut-Verdienern eingestuft, Bafög geht an der unteren Mittelschicht vorbei. Wenn man überlegt, dass 1972, ein Jahr nach Bafög-Einführung mehr als 44 Prozent aller Studierenden gefördert wurden, fragt man sich, was man heute feiern soll.

„Vom Bafög-System bin ich traumatisiert“

Mein Zehn-Zimmer-Flur im Studentenwohnheim ist eine glückselige Insel der Armen, zu Spitzenzeiten erhielt jeder Zweite von uns Geld vom Amt. Das Wohnheim liegt am Stadtrand und hat eine der günstigsten Zimmermieten in Mannheim. Ob es daran liegt, dass man hier so viele Bafög-Empfänger antrifft? Sicher ist, große Sprünge sind mit der Förderung nicht möglich, die Bedarfssätze gehen an der Realität vorbei. 2019 wurden bei der letzten Neukalkulierung 325 Euro für die Miete festgesetzt. Wie kann das sein, wenn 2019 ein WG-Zimmer in Deutschland durchschnittlich 385 Euro kostete, in Frankfurt sogar 500 Euro? Einige werden jetzt denken, dass junge Menschen eben dort studieren und wohnen sollen, wo es günstig ist. Klar, das kann man so sehen, aber chancengerecht ist das nicht. Wenn reiche Kinder freie Uni-Wahl haben und Bafög-Empfänger sich staatlich verordnet nur die günstige Peripherie leisten können, dann ist das eine Bafög-Geburtstagsparty, auf die ich nicht gehen möchte.