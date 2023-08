Die Debatte rund um den deutschen Arbeitsmarkt wird derzeit vor allem vom Thema Arbeitskräfteknappheit bestimmt. Jüngst hatten die deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, und der deutsche Arbeitsminister, Hubertus Heil, hierzu sogar einen gemeinsamen Gastbeitrag in dieser Zeitung. Gleichzeitig ist gerade durch die Entwicklung der letzten Monate im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) auch wieder die Frage in den Vordergrund gerückt, inwieweit Digitalisierung und Automatisierung Arbeitsplätze vernichten. Auf den ersten Blick wird nicht klar, wie beides zusammenpasst. Es handelt sich um zwei sogenannte Megatrends – Entwicklungen, die einen tiefgreifenden, komplexen Wandel der Arbeitswelt über Jahrzehnte hinweg beschreiben.

Diese Megatrends haben in den vergangenen Jahrzehnten den Arbeitsmarkt stark beeinflusst. Bis 2020 gingen die Veränderungen in kleinen Schritten vonstatten, die nur bestimmte Bereiche des Arbeitsmarkts betrafen. Die Pandemie und der Ukrainekrieg ebenso wie die steigenden Energiepreise und die Engpässe bei Zwischenprodukten führten indes dazu, dass sich die vielfältigen Veränderungen am Arbeitsmarkt beschleunigt haben. Insgesamt spürt man die Auswirkungen der beiden Megatrends nun in großen Bereichen der Gesellschaft.