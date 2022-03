Auslaufende Corona-Regeln : Das Ende der Homeoffice-Ära

Jetzt geht das Pendeln wieder los: U-Bahnhof in Frankfurt am Main Bild: F.A.Z.

„Ich sehe meine Kinder wirklich jeden Tag“

Meine Arbeit dreht sich um Digitalisierung und Automatisierung im Kundenservice. Wir arbeiten viel mit Kollegen in Ägypten, Indien und England zusammen. Ich telefoniere sehr viel und war auch schon vor Corona viel im digitalen Austausch. Früher bin häufig eine Stunde mit dem ICE von meinem Wohnort Siegburg nach Düsseldorf ins Büro gefahren, um von dort aus zu telefonieren. Auch damals war es schon möglich, 50 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen, aber als die Pandemie kam, wurde noch mal ein Schalter umgelegt. Nun war ich bis zu 99 Prozent im Homeoffice und nur an einzelnen Tagen am Standort in Düsseldorf. Für die Zukunft hat mein Arbeitgeber komplett freigestellt, wo wir arbeiten. 100 Prozent vor Ort, 100 Prozent Homeof­fice oder etwas dazwischen – alles ist möglich. Ich freue mich darüber.

Nadine Bös

Ursula Kals

Das Telefonieren und den digitalen Austausch kann ich wunderbar von zu Hause machen. Dazu werde ich mir im Kalender Fenster freiblocken für den Teamaustausch vor Ort, für Präsenz-Workshops mit den Kollegen oder einfach, um mal andere Leute zu treffen. In meinem Team haben wir angedacht, uns jeden ersten Donnerstag im Monat im Büro zu treffen. Generell bedeutet es für mich privat sehr viel, diese Pendelstrecke nicht mehr so häufig zu haben: finanziell – die ICE-Tickets kosten einiges. Zum anderen habe ich einen fast zwei Jahre alten Sohn und eine 10 Jahre alte Tochter. Wir haben ein gutes Betreuungsnetzwerk; trotzdem habe ich in den vergangenen zwei Jahren meine Kinder wirklich jeden Tag gesehen – es ist sehr schön, das als Vater sagen zu können.