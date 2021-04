Azubis in der Corona-Krise : Die große Leere nach der Abschlussprüfung

Die Prüfungsvorbereitung zum Hotelfachmann im Best Western Hotel in Frankfurt Bild: Maximilian von Lachner

Gäste einchecken, Zimmer überprüfen, Essen servieren, Übernachtungspreise kalkulieren, Dienstpläne erstellen: All das sollen angehende Hotelfachleute in ihrer Ausbildung eigentlich lernen. In der Corona-Pandemie sah die Realität vielerorts jedoch anders aus. Viele Hotels waren über Monate geschlossen, zum Teil sind sie es immer noch, anderswo kümmerten sich Auszubildende um die wenigen Geschäftsreisenden und schmissen den Betrieb im Prinzip allein. Für das, was im Ausbildungsplan steht, blieb da oft keine Zeit.

Um die im Frühsommer anstehenden Abschlussprüfungen zu bestehen, sind das keine guten Voraussetzungen – zumal auch an den Berufsschulen jede Menge Unterricht ausfiel. In vielen Städten finden derzeit deshalb Kurse von Kammern, Innungen und anderen Anbietern statt, die Lehrlinge – nicht nur, aber auch aus Hotellerie und Gastronomie – auf die Prüfungen vorbereiten sollen. Die Bundesregierung will sich über das Programm „Ausbildungsplätze sichern“ an den Kosten beteiligen. Eine Frage ist damit allerdings noch nicht beantwortet: Was kommt danach?

Während Politik, Arbeitsagenturen, Kammern, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften sich mit Blick auf das neue Ausbildungsjahr im Herbst alarmiert zeigen und mit Ausbildungsprämien und mehr Berufsorientierung das Schlimmste abwenden wollen, stehen diejenigen, die nun mit ihrer Ausbildung fertig werden, weniger im Fokus. Ist Corona einmal überwunden, dürften sie dringend gebraucht werden, das ist allen Beteiligten klar. Gerade in vom Lockdown hart getroffenen Branchen sind ihre Aussichten aktuell jedoch alles andere als rosig.

Wenig Hoffnung auf Übernahme

Ein Frühlingstag im März in Frankfurt: In den Konferenzräumen „Adorno“ und „Fromm“ des IB Hotels lernen 17 angehende Hotelfachleute im dritten Lehrjahr aus Hessen gerade, wie sie eine Veranstaltung planen, eine Tagung oder ein Bankett zum Beispiel. Der Crashkurs, organisiert von den Industrie- und Handelskammern und dem Hotel- und Gaststättenverband in Hessen, dauert 15 Tage, die Kosten von rund einer Million Euro übernimmt das Land. Der Kurs kommt bei den Auszubildenden gut an: In drei Wochen hätten sie hier mehr gelernt als im ganzen vergangenen Jahr, erzählen sie. Dennoch fällt es ihnen schwer, sich fürs Lernen und die Prüfung zu motivieren. Denn große Hoffnung, von ihrem ausbildenden Hotel übernommen zu werden, hat keiner von ihnen.

Sophie zum Beispiel macht ihre Ausbildung bei einer größeren Hotelkette, seit gut einem Jahr ist ihr Haus komplett geschlossen. Trotz der aktuell schwierigen Lage würde sie gerne in der Hotellerie bleiben. Aber ihr sei klar, dass sie sich auch in anderen Branchen bewerben müsse, sagt sie. „Uns wird zum Teil versprochen, dass wir in ein paar Jahren als Fachkräfte gebraucht werden. Aber was ist bis dahin?“

Marie, die 19 Jahre alt ist und nach eigener Aussage ein halbes Jahr lang allein an der Rezeption war, sagt: „Es steht noch nichts fest, aber ich muss davon ausgehen, dass ich nicht übernommen werde.“ Ihr Plan B ist, ins Ausland zu gehen. Bei allen anderen: viele Fragezeichen. Einige wollen studieren, eine möchte auf einem Schiff anfangen, andere hoffen noch, übernommen zu werden, glauben aber nicht so richtig daran. Das Wort „Perspektivlosigkeit“ fällt. Kristin fragt: „Wofür mache ich das hier eigentlich?“