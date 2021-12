Berliner Hochschulbetrieb : Stellenausschreibung per Kontaktanzeige

Sind Universitäten besondere Organisationen? Weil sie die Arbeit von Wissenschaftlern verwalten und nicht etwa die von Postangestellten oder Amtsrichtern? Vor der Herausforderung, in sich selbst kreative Freiräume zu schaffen, stehen aber auch Organisationen wie Intendanzen von Opernhäusern, Architekturbüros oder Divisionsstäbe, die ihren Soldaten auch nicht penibel vorschreiben können, wie sie taktische Aufgaben im Gefecht optimal zu lösen haben.

Die Beschreibung der Universität als institutionalisierter Konflikt von Bürokratie versus Genie oder gar von Ordnung versus Chaos hat ihren Reiz, wird der Realität aber nicht gerecht. Längst sind die Wissenschaftler selbst auch Antragsteller für Forschungsprojekte, müssen sich mit Stellenplänen, Meilensteinen und Abgabefristen auskennen. Die Beschwerde, überhaupt nicht mehr zum Forschen zu kommen, also praktisch nur noch zu verwalten, gehört längst zum täglichen Klagelied des Universitätspersonals. Aber wie klagt die Verwaltung? Wenn sie überhaupt klagt, anstatt still und ohne öffentliche Aufmerksamkeit ihren Dienst an der Wissenschaft zu leisten?

Von der Wissenschaftsverwaltung hört man wie von allen Verwaltungen wenig. Wenn sich wieder eine Universität exzellent nennen darf, einen Leibniz-Preisträger feiert oder gar über einen Nobelpreis jubelt, könnte man mit Brecht fragen: War die Verwaltung nicht auch exzellent? Hat der Wissenschaftler seinen Preis ganz allein erkämpft, oder hat ihm nicht wenigstens einer aus dem zuständigen Referat bei der DFG geholfen? Ja, schon, aber doch nicht als Individuum, sondern bestenfalls als Amt, als Funktionsträger oder gleich als Struktur! Schließlich zeichne sich eine effiziente Verwaltung gerade durch ihre Unpersönlichkeit, die Ersetzbarkeit oder gar Austauschbarkeit ihrer Stelleninhaber aus. Der menschliche Faktor interessiere hier darum nicht nur, er sei sogar regelrecht auszuschalten.

Pleiten, Pech und Pannen

Dass das Unsinn ist, kann man jetzt in einem Buch aus dem Bielefelder Universitätsverlag Webler nachlesen. Verfasst hat die „42 Geschichten aus dem Innenleben der Berliner Hochschulen ihrer Umwelt“ ein gewisser Stefan von Strahlow unter dem Titel „Wissenschaft und Wahnsinn“. Das klingt reißerisch und wird dem Gegenstand des Buches auch nicht gerecht. Vielmehr zeigt der Autor, wie viel Wirklichkeitssinn man braucht, um dreißig Jahre lang als der zuständige Referent im Berliner Wissenschaftssenat die Universitäten der Stadt zu beaufsichtigen. Zum Glück ist daraus aber keines der üblichen Berlin-Bashings geworden. Vielmehr erzählt der „zuständige Referent“, als welcher sich der Autor in seinen Geschichten legitimiert, von „Komik, Tragödie, Verbrechen und Klamauk“, weil sich das so oder so ähnlich überall an Universitäten ereigne.

Überall? Vielleicht nicht gerade die Geschichte, wie sich der zuständige Referent genötigt sah, nach der Wende einen Wissenschaftler mit eindeutiger Stasi-Vergangenheit weiterhin für eine Beschäftigung in der jetzt wiedervereinigten Hauptstadt zu empfehlen, weil der Besagte eine ebenso lupenreine BND-Vergangenheit nachweisen konnte. Oder die Frage, ob die Berliner Wissenschaftsverwaltung Dr. Motte, dem Veranstalter der Love-Parade, das unberechtigte Führen eines Doktortitels zu untersagen habe. Oder dass in den neunziger Jahren im Zuge massiver Sparmaßnahmen ein ganzes Institut einer Berliner Universität geschlossen wurde, aber nur, weil der Protokollant in der entscheidenden Sitzung der Ministerialverwaltung eine falsche Taste auf seinem Computer gedrückt hatte. Die Proteste der betroffenen Hochschule wurden mit dem Hinweis abgeschmettert, wegen eines Protokollfehlers könne man das politisch mühsam errungene Einsparungspaket auf keinen Fall wieder aufschnüren. Es blieb bei der Schließung.

Stoisch erträgt der zuständige Referent auch die allzumenschlichen Zumutungen des Universitätsbetriebs. Oberste Handlungsmaxime ist dabei stets: Nichts darf nach draußen dringen. Wissenschaft und Hochschulen haben zu glänzen, schließlich glänzt in Berlin sonst nicht viel. Kann man einen Mitarbeiter entlassen, der durch das Herunterladen pornographischen Materials auf einen Universitätsrechner einen Schaden von 200 000 Euro verursacht hat? Im Prinzip ja, aber nicht, wenn man dabei vergisst, die Fristen der gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligung des Personalrates zu versäumen. Kann man an einer Hochschule der Künste ein Schaf als künstlerisches Happening öffentlich köpfen lassen? Im Prinzip nein, da das Tierschutzgesetz hier das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit aussticht. Der Blick ins Gesetz kann also helfen, aber manchmal auch, um darin Lücken zu finden. Lehrstuhlbesetzungen sind hier ein wiederkehrendes Beispiel. So kommt der Referent auf die gerade noch legale Idee, die Berufung einer unbedingt bevorzugten Koryphäe aus dem Ausland dadurch zu beschleunigen, dass man dessen Stelle klammheimlich in einer Berliner Tageszeitung in der Rubrik Kontaktanzeigen ausschreibt. Da man nur den besagten Wunschkandidaten darüber gezielt informierte, zogen sich die juristischen Anfechtungen dadurch benachteiligter Bewerber jahrelang durch die Instanzen.

Sind Universitäten also besondere Organisationen? Der zuständige Referent würde das bejahen, aber nur in dem Sinne, dass alle Organisationen dann etwas Besonderes haben: Ihre „dunkle Seite“, also „die Fehltritte, das Versagen, die Abwegigkeiten, die Skandale und Peinlichkeiten“, wie von Strahlow schreibt. In den Hunderten von Reden, Grußworten und Selbstdarstellungen, die er für die Berliner Wissenschaftssenatoren geschrieben hat, kam das alles natürlich nicht vor.