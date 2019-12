Wahl des Fachgebiets : Arztberuf ohne Nebenwirkung

Ein Dienstagvormittag im Herbst: Ein paar Meter von der Notaufnahme des Berliner Universitätsklinikums Charité entfernt drängen sich mehrere hundert Studierende in einem Hörsaal. Sie haben sich vor kurzem für Medizin, Zahnmedizin oder ein anderes Gesundheitsfach eingeschrieben. Jetzt hören sie eine Vorlesung über Karrierewege. Adelheid Kuhlmey, Direktorin des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft an der Charité, appelliert erst einmal ans Selbstvertrauen. „Niemandem muss dieses Studium über den Kopf wachsen“, sagt die Professorin. „Tausende haben es vor ihnen geschafft.“ Sie weist auf Möglichkeiten hin, sich bei Problemen beraten und coachen zu lassen.

Alle Semester zusammengenommen, studieren in Berlin 4000 Menschen Medizin. Bundesweit sind es 90.000. Etwa 65 Prozent sind weiblich. Junge Ärztinnen sind Vorreiterinnen, wenn es darum geht, gute Arbeitsbedingungen einzufordern. Für die älteren Ärztegenerationen war die Wahl dieses Berufs früher noch eine mit großen Nebenwirkungen: Sie traten damals häufig und ganz selbstverständlich zu überlangen Schichten an, verzichteten auf große Teile des Privatlebens, zum Teil auch darauf, eine Familie zu gründen (jedenfalls für die Frauen war das immer wieder der Fall). All das möchte heute kaum noch jemand. Zu einer immer entscheidenderen Frage entwickelt sich für Jungärzte daher diese: Welcher Arzt genau soll es sein? Chirurg oder Hausarzt? Landarzt mit eigener Praxis oder angestellter Arzt einer Klinik in der Stadt?