Tagebuch aus der Ukraine : Kämpfen statt studieren

Der Krieg in der Ukraine raubt jungen Menschen die Zukunftsperspektiven. Statt Studium und Berufseinstieg stehen nun Lebensplanung im Ausland oder als Soldat an. Dmytro und Nadja berichten über ihre vergangenen Wochen.

Dmytro Dymyd erinnert sich noch genau an den Morgen des 24. Februar 2022. Er erinnert sich, wie er um sieben Uhr aufgestanden und in die Küche gegangen ist, wie er sein Frühstück vorbereitet hat und erst dann auf sein Handy sah. „Ich bin in dem Moment einfach eingefroren“, sagt er. „Ich habe versucht mein Frühstück zu essen, aber ich habe eine ganze Stunde dafür gebraucht, weil ich so sehr gezittert habe.“

Dmytro Dymyd ist 21 Jahre alt als Russland in sein Heimatland, die Ukraine, einfällt. Er ist in Lemberg aufgewachsen, einer Großstadt im Westen der Ukraine, nahe der polnischen Grenze. Eine der wenigen Städte, die momentan als relativ sicher gelten. Hier studiert er Ethik, Politik und Wirtschaft an der katholisch-ukrainischen Universität Lemberg. Zumindest hat er das studiert, bis der Krieg begann. Dort, wo Dmytro zuvor Vorlesungen besucht und Freunde getroffen hat, werden heute Medizin gelagert und Tarnnetze genäht. Die Uni fungiert nun als Logistikzentrum für humanitäre Hilfe, die Keller unter der Kirche der Universität sind zu öffentlichen Schutzräumen geworden.