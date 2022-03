Alarmierende Messungen : Tropischer Regen und 20 Grad zu viel in der Arktis

Beunruhigende Phänomene haben Wissenschaftler bei Forschungsflügen in den vergangenen Tagen über der Arktis beobachtet: Über dem Meereis fiel starker Regen aus Wolken, die fast so hoch reichten wie in den Tropen. Die Oberflächentemperaturen waren an manchen Stellen um mehr als 20 Grad höher, als nach Langzeit-Aufzeichnungen zu erwarten gewesen wäre. Die extreme Erwärmung könnte dazu führen, dass das Meereis noch früher im Jahr schmilzt, als es angesichts des Klimawandels ohnehin zu erwarten gewesen wäre.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Messungen wurden mit dem HALO-Flugzeug (Foto) unternommen, an dessen Betrieb das Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie beteiligt ist. In diesen Tagen werden die Flüge systematisch fortgesetzt.

Ziel der Atmosphärenforscher ist es, den überdurchschnittlich starken Temperaturanstieg in der Arktis besser zu verstehen: In den vergangenen 50 Jahren hat er zwei bis drei Grad betragen. Dadurch kann auch das Wetter in den mittleren Breiten beeinflusst werden.