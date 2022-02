Kolumne "Nine to five"

Wo erreiche ich Sie denn gerade? Neben dem nervösen „Hört ihr mich?“ ist das die zweite Eröffnungsfrage virtueller Konferenzen. Ja, wo arbeitet er denn, der windzerzauste Kollege mit der Sturmfrisur? Draußen jedenfalls nicht, obwohl dort die Böen übers Land fegen. Er sitzt vor dem virtuellen Hintergrund, der die Kopfkonturen flackern lässt.

Das sieht grotesk aus. Ansonsten akribisch auf ihr seriöses Erscheinungsbild achtende Kollegen hocken vor dem Bildschirm und sehen vor ihren neutral-monochromen Hintergründen hudelig aus. Ihre Frisuren erinnern an eine Mischung aus Wischmopp, Pumucklverschnitt und schlecht gegeltem Punk-Schnitt mit beherztem Griff in die Steckdose. Mal wachsen ihnen Ohrbüschel wie Palmwedel, mal schweben Schatten wie Heiligenscheine hinter deformierten Lotterköpfen.

Schlimm wird es, wenn daheim der vorlaute Nachwuchs hereinweht, sich einen Kuli, Schokoriegel oder eine Durchhalteparole für Algebra abholt und entgeistert kundtut: „Mama, hat der Blumenkohl auf dem Kopf? Der sieht ja aus wie eine Frau?!“ Büroboden, öffne dich! Die Stummschaltung aktivieren, den kleinen Kommentator rausbugsieren. Schnell wie der Wind handeln, bevor womöglich noch die berüchtigten Schockstarre-Bilder auftauchen und die flackernde Internetverbindung für grausige Standbilder sorgt.

So wie die Horrorfotos der vorerst letzten analogen Bürosause, die irgendein Honk ins Intranet gestellt hat. Natürlich einer, der auf allen Schnappschüssen sehr gut getroffen ist. Einziger Trost – selbst die bildhübschen Kollegen, denen die Laufstege dieser Welt offenstünden, sehen gnadenlos unvorteilhaft aus, wenn ihnen die Münder offen stehen oder sie ihre Augen unnatürlich aufreißen. Also, liebe Bilder, immer schön in Bewegung bleiben!

